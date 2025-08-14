Рак простаты под контролем: новые препараты дают шанс на победу
Рак предстательной железы — болезнь, о которой мужчины предпочитают молчать. Но молчание не спасает. В 2023 году этот диагноз стал самым распространённым онкологическим заболеванием у мужчин в России, опередив даже рак лёгкого. И — занял третье место по смертности.
Теперь это не только медицинская, но и социальная проблема, которая требует не замалчивания, а честного разговора.
Почему мужчины тянут до последнего?
Каждый год в мире диагностируется 1,6 миллиона новых случаев рака предстательной железы. Но, несмотря на доступность диагностики, мужчины — в России и за её пределами — нередко обращаются за помощью слишком поздно.
Женщины болеют чаще, но мужчины умирают от рака чаще, потому что боятся услышать диагноз и приходят к врачу уже на продвинутой стадии.
Надежда есть: новые препараты дают результат
"Развитие новообразований предстательной железы уже можно взять под контроль", — уверена профессор Мария Волкова, д. м. н., специалист в области онкологии.
Прорыв последних лет — ингибиторы андрогенных рецепторов второго поколения. Это современные препараты, которые значительно улучшили результаты терапии при раке простаты, особенно на гормонозависимых стадиях.
Но есть проблема — цена
Современные антиандрогены в основном импортные, а значит:
- дорогие;
- недоступны всем пациентам одновременно;
- требуют многомиллиардных затрат из бюджета.
Только в 2024 году на их закупку было выделено почти 23 миллиарда рублей.
А при лечении онкологии срок имеет значение: задержка с началом терапии может обернуться потерей времени и шансов на успех.
Отечественный ответ: эффективность и доступность
На онкофоруме "Белые ночи 2025" был представлен первый российский препарат из этой группы. Он:
- подходит для лечения как метастатического, так и неметастатического кастрационно-резистентного рака простаты;
- на 40% дешевле зарубежных аналогов;
- производится полным циклом в России — от субстанции до упаковки;
- соответствует международным стандартам GMP.
"Это реальный шаг к расширению доступа к лечению и снижению зависимости от импорта", — отметила Кира Заславская, директор по новым продуктам Группы "Промомед".
Импортозамещение в онкологии — больше, чем политика
Речь идёт не только о лекарствах для простаты. По данным Минздрава, в последние годы в России зарегистрировано более 100 отечественных противоопухолевых препаратов, применяемых при:
- меланоме;
- раке лёгкого;
- и других онкозаболеваниях.
Это создаёт более устойчивую систему здравоохранения, где современное лечение — не привилегия, а норма.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru