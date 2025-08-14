Рак простаты под контролем: новые препараты дают шанс на победу

Рак предстательной железы — болезнь, о которой мужчины предпочитают молчать. Но молчание не спасает. В 2023 году этот диагноз стал самым распространённым онкологическим заболеванием у мужчин в России, опередив даже рак лёгкого. И — занял третье место по смертности.

Теперь это не только медицинская, но и социальная проблема, которая требует не замалчивания, а честного разговора.

Почему мужчины тянут до последнего?

Каждый год в мире диагностируется 1,6 миллиона новых случаев рака предстательной железы. Но, несмотря на доступность диагностики, мужчины — в России и за её пределами — нередко обращаются за помощью слишком поздно.

Женщины болеют чаще, но мужчины умирают от рака чаще, потому что боятся услышать диагноз и приходят к врачу уже на продвинутой стадии.



Надежда есть: новые препараты дают результат

"Развитие новообразований предстательной железы уже можно взять под контроль", — уверена профессор Мария Волкова, д. м. н., специалист в области онкологии.

Прорыв последних лет — ингибиторы андрогенных рецепторов второго поколения. Это современные препараты, которые значительно улучшили результаты терапии при раке простаты, особенно на гормонозависимых стадиях.

Но есть проблема — цена

Современные антиандрогены в основном импортные, а значит:

дорогие;

недоступны всем пациентам одновременно;

требуют многомиллиардных затрат из бюджета.

Только в 2024 году на их закупку было выделено почти 23 миллиарда рублей.

А при лечении онкологии срок имеет значение: задержка с началом терапии может обернуться потерей времени и шансов на успех.



Отечественный ответ: эффективность и доступность

На онкофоруме "Белые ночи 2025" был представлен первый российский препарат из этой группы. Он:

подходит для лечения как метастатического, так и неметастатического кастрационно-резистентного рака простаты;

на 40% дешевле зарубежных аналогов;

производится полным циклом в России — от субстанции до упаковки;

соответствует международным стандартам GMP.

"Это реальный шаг к расширению доступа к лечению и снижению зависимости от импорта", — отметила Кира Заславская, директор по новым продуктам Группы "Промомед".

Импортозамещение в онкологии — больше, чем политика

Речь идёт не только о лекарствах для простаты. По данным Минздрава, в последние годы в России зарегистрировано более 100 отечественных противоопухолевых препаратов, применяемых при:

меланоме;

раке лёгкого;

и других онкозаболеваниях.

Это создаёт более устойчивую систему здравоохранения, где современное лечение — не привилегия, а норма.