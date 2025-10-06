Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
манговый соус
манговый соус
© commons.wikimedia.org by Rutvi Mistry is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 14:59

Райский фрукт с характером фараона: египетское манго требует уважения и меры

Египетское манго богато витаминами, но может вызвать аллергию — предупреждает терапевт Мусаев

Сочные египетские манго снова появились на прилавках, и поклонники экзотических фруктов спешат пополнить запасы. Однако прежде чем включать этот яркий плод в рацион, стоит разобраться, чем он полезен, кому может навредить и как правильно его выбирать.

"Манго — безопасный и полезный продукт, богатый витаминами и антиоксидантами", — пояснил врач-терапевт Красногорской больницы Минздрава Московской области Абдурахман Мусаев.

Специалист подчеркнул, что манго — не просто лакомство, а настоящий источник витаминов А, С, группы В, клетчатки и антиоксидантов, которые укрепляют иммунитет и поддерживают здоровье кожи. Но у фрукта есть и свои нюансы.

Сравнение: виды манго и их особенности

Вид манго Цвет и вкус Содержание сахара Подходит для детей
Египетское Золотисто-жёлтое, сладкое Высокое С осторожностью
Индийское Оранжево-красное, с пряным ароматом Среднее Да, в пюре
Тайское Зелёно-жёлтое, кисло-сладкое Низкое Хорошо переносится

Советы шаг за шагом: как есть манго с пользой

  1. Выбирайте спелые, но не перезревшие плоды. Кожура должна быть гладкой, без трещин и тёмных пятен.

  2. Промойте фрукт тёплой водой. На кожуре могут оставаться следы пыльцы или сока, вызывающие аллергию.

  3. Очистите и нарежьте плод ножом. Из-за волокнистой структуры лучше использовать острый нож.

  4. Пробуйте с осторожностью. Если вы едите манго впервые, начните с небольшой порции — аллергия может проявиться даже у здорового человека.

  5. Не сочетайте с алкоголем и жирной пищей. Это затрудняет усвоение фруктозы и может вызвать вздутие.

  6. Для детей до года манго вводится постепенно и только в виде пюре — начиная с половины чайной ложки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: съесть слишком много манго за раз.
    Последствие: скачок уровня сахара в крови, тошнота или сыпь.
    Альтернатива: ограничьтесь половиной плода в день или выбирайте менее сладкие сорта.

  • Ошибка: покупать плоды с трещинами или запахом брожения.
    Последствие: пищевое расстройство и отравление.
    Альтернатива: выбирайте плотные плоды без запаха алкоголя.

  • Ошибка: давать ребёнку сырое манго слишком рано.
    Последствие: раздражение желудка и аллергия.
    Альтернатива: вводите манго после восьми месяцев и только в виде пюре.

А что если…

А что если манго не подходит вам по состоянию здоровья? Тогда можно заменить его другими продуктами с аналогичными свойствами. Например, персики и абрикосы содержат бета-каротин, а киви и апельсины — богатый источник витамина С. Они не менее полезны, но при этом реже вызывают аллергию.

Если же хочется сохранить экзотическую нотку, попробуйте папайю — она тоже улучшает пищеварение и укрепляет иммунитет.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Богат витаминами А, С и антиоксидантами Может вызывать аллергию
Улучшает пищеварение и обмен веществ Высокое содержание сахара
Повышает тонус и настроение Плохо переносится при диабете
Подходит для детского питания (в пюре) Быстро портится при неправильном хранении

FAQ

Как выбрать спелый манго?
Спелый плод имеет лёгкий аромат, мягко пружинит при нажатии и не выделяет сока. Цвет не всегда показатель зрелости — ориентируйтесь на запах и текстуру.

Можно ли хранить манго в холодильнике?
Да, но не дольше пяти дней. Холод замедляет дозревание, поэтому зелёные плоды лучше держать при комнатной температуре до полного созревания.

Что делать, если манго вызывает аллергию?
При первых признаках раздражения исключите фрукт и обратитесь к врачу. В качестве замены подойдут груши или бананы — они редко вызывают реакцию.

Сколько манго можно съедать в день?
Взрослому — не более 200 г, ребёнку — до 50 г в виде пюре.

Можно ли есть кожуру манго?
Нет, в ней содержатся вещества, способные вызвать раздражение слизистых.

Мифы и правда

  • Миф: манго вреден при похудении.
    Правда: если есть его в умеренных количествах (до 150 г в день), фрукт даже помогает — благодаря клетчатке и ферментам, ускоряющим обмен веществ.

  • Миф: манго вызывает только аллергию у детей.
    Правда: при постепенном введении в рацион и выборе спелых плодов риск минимален.

  • Миф: манго нельзя сочетать с молочными продуктами.
    Правда: сочетание допустимо, если у человека нет проблем с пищеварением. Манго с йогуртом — отличный вариант перекуса.

Исторический контекст

Манго выращивают более 4 тысяч лет. Родина растения — Индия, где его считают символом любви и плодородия. В Египет манго попал в XIX веке и прижился благодаря жаркому климату. Сегодня египетские фермеры активно экспортируют этот фрукт в Европу и Россию. Вкусовые качества их сортов особенно ценятся за насыщенную сладость и сочность.

Три интересных факта

  1. Манго входит в десятку самых популярных фруктов мира — ежегодно в мире выращивают более 40 миллионов тонн.

  2. Кожура манго содержит вещества, схожие с компонентами ядовитого плюща, поэтому некоторым людям она вызывает раздражение кожи.

  3. Из косточки манго изготавливают масло, которое используют в косметике — оно питает и смягчает кожу, особенно в составе кремов и бальзамов для губ.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врач Сулейманова: скачки сахара в крови вызывают временную размытость зрения сегодня в 14:02
Туман после пирожного: как скачок сахара заставляет глаза видеть размыто

Почему после сладкого изображение может «плыть», чем опасны такие эпизоды и как отличить усталость глаз от последствий скачков сахара — объясняет офтальмолог Хадижат Сулейманова.

Читать полностью » Работники с паническими атаками теперь могут получать больничный — заявление психиатра Генварской сегодня в 13:59
Паника теперь по закону: почему страх можно лечить официально и получить больничный

Панические атаки — не просто тревога, а сигнал организма о перегрузке. Как распознать, что это не усталость, и какие шаги помогут взять себя под контроль.

Читать полностью » Врач Филатов: одышка, перебои в пульсе и отёки могут быть ранними признаками сердечных болезней сегодня в 13:18
Сердце предупреждает заранее: восемь сигналов, которые нельзя игнорировать

Какие тревожные симптомы могут указывать на проблемы с сердцем и когда нужно идти к кардиологу — рекомендации врача из канала "Злой доктор Филатов".

Читать полностью » Врач Устинова: тыква, свекла и капуста помогают укрепить иммунитет осенью сегодня в 12:14
Врач-диетолог Елена Устинова назвала три самых полезных осенних овоща

Какие овощи лучше всего укрепляют иммунитет осенью и почему тыква, свекла и капуста считаются самыми полезными продуктами сезона — советы диетолога Елены Устиновой.

Читать полностью » Переедание чипсов приводит к избытку жиров и соли в рационе сегодня в 12:02
Хруст, который не прощает слабость: как одна пачка чипсов превращается в половину дневной нормы жира

Почему мы не можем остановиться на одной горстке чипсов и как маленькая упаковка помогает сохранить здоровье — объясняют эксперты.

Читать полностью » Врач Ширшова: осенью большинству людей требуется дополнительный приём витамина D3 сегодня в 11:14
Витамин D управляет не только костями, но и настроением: почему осенью без него тяжело жить

Почему осенью почти всем не хватает витамина D, какие дозы безопасны и как не навредить при приёме добавок — объясняет врач-диетолог Екатерина Ширшова.

Читать полностью » Чернослив полезен для сердца, сосудов и пищеварения при умеренном употреблении сегодня в 11:02
Ел ради вкуса — а получил крепкие кости: чернослив оказался не просто сладостью

Чернослив — не просто сладкий сухофрукт, а источник крепких костей, здорового сахара и сильных сосудов. Как 3 плода в день способны изменить самочувствие?

Читать полностью » Невролог Варламова: стресс может проявляться расстройствами пищеварения и выпадением волос сегодня в 10:18
Болит желудок, выпадают волосы, не спится? Возможно, это не болезни, а нервное истощение

Какие неожиданные симптомы указывают на хронический стресс и почему организм реагирует на напряжение через желудок, кожу и сон — объясняет невролог Юлия Варламова.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Самоед и американская эскимосская собака легче адаптируются к городской жизни
Питомцы
Сфинкс и русская голубая кошка являются ненавязчивыми и спокойными питомцами
Садоводство
Свекла становится слаще при подкормке бором и натрием в нужных дозах — Ирина Лебедева
Спорт и фитнес
Строительная фирма из Татарстана подала в суд на компанию Ильи Авербуха
Еда
Поварской метод: сода смягчает белок и предотвращает сухость курицы
Туризм
Главный пляж Скиатоса — Кукунарьес — признан одним из самых красивых в Греции
Авто и мото
BMW и Ford готовят выпуск электромобилей в Южной Африке для экспорта в Европу
Садоводство
Барбарис, спирея и гортензия: кустарники, которые лучше всего переносят осень на Дальнем Востоке
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet