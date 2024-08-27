Специалист рассказал о минусах предложения увеличить размер МРОТ

Депутаты ЛДПР предложили повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 30 тысяч рублей, что, по их мнению, стимулирует работодателей к увеличению производительности и созданию справедливых систем оплаты. Эксперт Сергей Макаров подчеркнул, что такая мера требует осторожного подхода из-за возможного роста инфляции, сообщает Вечерняя Москва.
Увеличение доходов населения может привести к увеличению потребления, что, в свою очередь, усилит инфляционное давление. При этом Макаров отметил, что такое повышение не отразится на размере штрафов и налогов, поскольку они рассчитываются на основе другого показателя МРОТ.
Фото: flickr.com/Jorge Láscar (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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