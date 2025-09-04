Домашние кексы с изюмом: что скрывает простой рецепт на кефире

Представьте: нежные кексы, пропитанные сладким изюмом, которые можно приготовить за считанные минуты. Этот рецепт идеален для тех, кто любит простоту и вкус. Давайте разберёмся, как создать это волшебство на кухне!

Почему этот рецепт так хорош?

Нежные, ароматные, самые простые и вкусные! Кексы с изюмом в формочках в духовке я полюбила за то, что для них не нужно много времени и хлопот. Влажноватый, с приятным ароматом мякиш и сладкий изюм — отличное сочетание! С душистым чаем, терпким кофе или молоком очень вкусно. Пробуйте!

Юлия

Ингредиенты

Яйца: 2 шт.

Сахар: 110 г

Кефир: 100 мл

Сливочное масло: 100 г

Ванильный сахар: 1 ст. л.

Разрыхлитель: 1 ч. л.

Лимонная цедра: 1 ст. л.

Изюм: 100 г

Пшеничная мука: 160 г

Пошаговое приготовление

Подготовка ингредиентов. Отмерьте всё необходимое. Муку просейте вместе с разрыхлителем в широкую ёмкость — это поможет выпечке подняться лучше. Растопите сливочное масло на медленном огне, не доводя до кипения, и дайте ему остыть.

Взбейте яйца венчиком до однородности — для этого рецепта не нужна сильная пышность. Добавьте сахар и ванильный сахар (или ванилин) к яйцам, взбейте до частичного растворения.

Влейте кефир и перемешайте. Добавьте остывшее масло и хорошо размешайте. Всыпьте просеянную муку и перемешайте до исчезновения комочков — тесто выйдет густым и однородным. Введите изюм и лимонную цедру, тщательно перемешайте для равномерного распределения.

Разложите тесто в силиконовые формочки, заполняя их на 3/4 — кексы поднимутся. Разогрейте духовку до 180°C и выпекайте 25 минут до румяности. Проверьте готовность деревянной шпажкой — она должна выходить сухой. Дайте остыть перед извлечением.

Готовые кексы можно посыпать сахарной пудрой. Наслаждайтесь ими с чаем или кофе — это просто рай.