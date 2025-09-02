Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Маффины с голубикой и мускатным орехом
Маффины с голубикой и мускатным орехом
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:02

Нежность и аромат в каждом кусочке: кексы, которые хочется есть снова и снова

Приготовьте кексы с изюмом на кефире по рецепту от кулинарного блога

Хотите приготовить ароматные и мягкие кексы, которые не займут много времени? Попробуйте этот простой рецепт кексов с изюмом в силиконовых формочках! Влажный мякиш с приятным ароматом и сладкими изюмом — идеальное сочетание для чаепития или кофе.

Ингредиенты для 12 порций

  • Яйца — 2 шт.
  • Сахар — 110 г
  • Кефир — 100 мл
  • Сливочное масло — 100 г
  • Ванильный сахар — 1 ст. л.
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Лимонная цедра — 1 ст. л.
  • Изюм — 100 г
  • Пшеничная мука (высшего сорта) — 160 г

Как приготовить кексы с изюмом на кефире

Возьмите яйца и кефир заранее, чтобы они достигли комнатной температуры. Хорошо промойте изюм, если он сухой — замочите на 15 минут в воде и обсушите. Муку смешайте с разрыхлителем и просейте в большую миску — это насытит тесто кислородом, и кексы получатся пышнее.

На медленном огне растопите сливочное масло, не доводя до кипения, и дайте ему немного остыть. В отдельной миске венчиком взбейте яйца до однородности. Для этого рецепта не нужно создавать пышную пену.

К яйцам добавьте сахар и ванильный сахар, взбейте до частичного растворения сахара. Ванильный сахар можно заменить ванилином. Влейте тёплый кефир, перемешайте, затем добавьте растопленное масло и тщательно размешайте.

Всыпьте просеянную муку с разрыхлителем и замесите густое, вязкое тесто без комочков. В тесто вмешайте изюм и лимонную цедру, равномерно распределив их по всему объёму.

Разложите тесто по формочкам, заполняя их примерно на ¾ высоты, чтобы кексы могли подняться. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке около 25 минут до золотистой корочки. Проверяйте готовность деревянной шпажкой — она должна выходить сухой. Дайте кексам немного остыть, аккуратно выньте из формочек. По желанию посыпьте сахарной пудрой. Приятного аппетита!

Почему именно этот рецепт?

  • Простота и скорость приготовления — всего 45 минут.
  • Использование кефира делает кексы особенно нежными и влажными.
  • Изюм и лимонная цедра придают выпечке неповторимый аромат и вкус.
  • Силиконовые формочки облегчают процесс выпекания и извлечения кексов.

