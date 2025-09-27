Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Маффины
Маффины
© freepik.com by KamranAydinov is licensed under public domain
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:43

Кексы получаются идеальными с первого раза: раскрываем главный секрет профессиональных пекарей

Кексы с изюмом в силиконовых формочках получаются мягкими и сохраняют форму при выпекании

Аромат свежей выпечки всегда создает дома уют. Особенно если речь идёт о мягких и нежных кексиках с изюмом, которые не требуют сложных ингредиентов и готовятся буквально за час. Эти маленькие сладости идеально подходят к чаю, кофе или молоку и радуют своей простотой. Кексы в силиконовых формочках получаются румяными, легко вынимаются после выпечки и не теряют форму.

Чем хороши кексы с изюмом

В отличие от больших пирогов или бисквитов, маленькие кексы быстрее пропекаются и удобнее в подаче. Нежный влажноватый мякиш прекрасно сочетается с изюмом, а лёгкий аромат лимонной цедры и ванили делает выпечку ещё более аппетитной. Такие кексики подойдут как для повседневного чаепития, так и для праздничного стола.

Ингредиенты

Для приготовления на 12 порций понадобятся:

  • яйца — 2 шт.;

  • сахар — 110 г;

  • кефир — 100 мл;

  • сливочное масло — 100 г;

  • ванильный сахар — 1 ст. л.;

  • разрыхлитель — 1 ч. л.;

  • лимонная цедра — 1 ст. л.;

  • изюм — 100 г;

  • пшеничная мука высшего сорта — 160 г.

Сравнение способов выпечки

Способ Особенности Время Результат
Силиконовые формочки Легко доставать, тесто не прилипает 25 мин Кексы сохраняют форму и румяную корочку
Металлические формочки Нужна смазка маслом 25-30 мин Более плотная корочка
Бумажные капсулы Удобно для подачи 20-25 мин Мягкая поверхность, без сильной корочки

Советы шаг за шагом

  1. Достаньте яйца и кефир заранее, чтобы они были комнатной температуры. Это сделает выпечку более пышной.

  2. Изюм промойте и замочите на 10-15 минут, если он сухой. Затем обсушите.

  3. Масло растопите на медленном огне, не доводя до кипения, и слегка остудите.

  4. Смешайте муку с разрыхлителем и просейте. Благодаря этому тесто получится воздушным.

  5. В миске взбейте яйца, добавьте сахар и ванильный сахар. Перемешивайте до частичного растворения кристаллов.

  6. Влейте кефир и снова размешайте.

  7. Добавьте масло и добейтесь однородности.

  8. Введите муку, перемешайте до исчезновения комочков.

  9. Всыпьте изюм и лимонную цедру, аккуратно распределите.

  10. Разложите тесто по формочкам, заполняя их на ¾.

  11. Выпекайте при 180°C около 25 минут. Готовность проверяйте деревянной шпажкой.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: холодные продукты.
    → Последствие: тесто поднимется плохо.
    → Альтернатива: заранее достать яйца и кефир.

  • Ошибка: слишком много изюма.
    → Последствие: тесто будет оседать и неравномерно пропекаться.
    → Альтернатива: придерживаться нормы — 100 г на 12 кексов.

  • Ошибка: не просеянная мука.
    → Последствие: выпечка выйдет плотной.
    → Альтернатива: обязательно просеивать через сито.

А что если…

А что если нет кефира? Его можно заменить йогуртом без добавок или простоквашей. А если хочется необычного вкуса, добавьте в тесто немного корицы или мускатного ореха.

А что если нет силиконовых формочек? Используйте металлические или бумажные капсулы. Только не забудьте смазать формы, если они не силиконовые.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Простота приготовления Не слишком долго хранятся
Доступные ингредиенты Могут быть калорийными
Отличное угощение для детей Требуют точного контроля времени
Удобная порционная подача Быстро исчезают со стола

FAQ

Как хранить готовые кексы?
Лучше всего в герметичном контейнере при комнатной температуре — до 2 дней, в холодильнике — до 4.

Можно ли замораживать?
Да, заморозка возможна. Перед употреблением дайте им оттаять и слегка подогрейте.

Чем заменить изюм?
Подойдут цукаты, клюква или шоколадные капли.

Мифы и правда

  • Миф: кексы обязательно должны быть сухими.
    Правда: правильно приготовленные остаются мягкими и слегка влажными.

  • Миф: силиконовые формы портят вкус.
    Правда: форма влияет только на удобство, а вкус определяется рецептом.

  • Миф: тесто нужно долго взбивать.
    Правда: в этом рецепте достаточно лёгкого перемешивания венчиком.

Интересные факты

  1. Первые кексы появились в Англии и считались выпечкой для праздников.

  2. В XIX веке их часто готовили с сухофруктами и пряностями, чтобы хранить дольше.

  3. Сегодня мини-кексы популярны как десерт для "кофе-брейков" и детских праздников.

Исторический контекст

Кексы пришли к нам из Европы. В викторианской Англии они символизировали уют и семейные посиделки. Со временем рецепт адаптировался: из дорогих десертов с обилием пряностей и орехов они превратились в доступную домашнюю выпечку. В России кексы прижились благодаря сочетанию простоты и универсальности: их можно подать и к завтраку, и к праздничному столу.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Аэрогриль готовит куриные голени с хрустящей корочкой за 20 минут сегодня в 8:45

Куриные голени в аэрогриле: даже соседи прибегут на запах — раскрываем секрет идеальной корочки

Хрустящие куриные голени с сочным мясом и ароматной корочкой — приготовьте в аэрогриле всего за 20 минут и удивите домашних!

Читать полностью » Желе из какао с желатином получается нежным и лёгким сегодня в 4:01

Домашнее желе шокировало кондитеров: десерт, который они не могли разгадать годами

Лёгкое шоколадное желе из какао с желатином — простой десерт, который тает во рту и подходит и для детского стола, и для праздничного угощения.

Читать полностью » Тёплый салат с баклажанами в соусе терияки получается сытным сегодня в 3:52

Домашний азиатский деликатес шокировал: салат с терияки, который они не могли разгадать годами

Сочный тёплый салат с баклажанами в соусе терияки и рисовой чашей в подаче — это яркое блюдо восточной кухни, которое удивит вкусом и видом.

Читать полностью » Запечённая свиная шея всегда смотрится эффектно и празднично сегодня в 3:50

Мясо в духовке творит чудеса: обычный кусок шеи превратился в ресторанное блюдо

Свиная шея, запечённая целым куском в духовке, — блюдо, которое сочетает простоту приготовления, сочность и праздничный аромат специй.

Читать полностью » Роспотребнадзор: домашняя кабачковая икра хранится в холодильнике до 5 дней сегодня в 3:11

Банка кабачковой икры живёт меньше суток: доказано соседями и родственниками

Кабачковая икра — лёгкая закуска из простых овощей. Рассказываем секреты приготовления, ошибки, которых стоит избегать, и необычные варианты подачи.

Читать полностью » Запечённый картофель получается мягким внутри и с корочкой снаружи сегодня в 2:41

Картошка с корочкой без жарки? Шеф-повар раскрыл революционный метод приготовления

Ароматная и румяная картошка с соевым соусом в духовке — простой и вкусный гарнир, который легко приготовить дома из самых доступных продуктов.

Читать полностью » Салат из свиной печени сочетает в себе простоту и питательность сегодня в 2:38

Салат с печенью взорвал кулинарный мир: этот рецепт покорил даже искушённых ценителей

Сочный и питательный салат из свиной печени с яйцом и сыром легко готовится и подходит как для будничного обеда, так и для праздничного меню.

Читать полностью » Эксперты назвали ошибки при приготовлении картофельно-грибного пирога сегодня в 2:21

Этот пирог исчезает быстрее, чем остывает: грибы, картошка и сыр

Картофельно-грибной пирог с сырной начинкой — универсальное блюдо для осени. Узнайте, как правильно приготовить его и чем можно разнообразить начинку.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Расходы на поддержку автопрома в бюджете-2026 снизят до 37,2 млрд руб. — Интерфакс
Дом

Полиуретановые потолочные плинтусы: резка под 45 и монтаж
Питомцы

Ветеринары: британские и персидские кошки склонны к ожирению, рэгдоллы требуют ухода за шерстью
Питомцы

Интроверсия у собак связана с генетикой и условиями жизни
Еда

Сметанный торт со сгущёнкой и черносливом получается нежным
Наука

Древнеримский бетон оказался долговечнее и экологичнее современного портландцемента — инженер Даниэла Мартинес
Еда

Специалисты определили оптимальные пропорции ингредиентов для приготовления мини-пирожков
Садоводство

Хамедорея и рапис названы самыми неприхотливыми пальмами для квартиры
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet