В Иране заявили, что причиной падения вертолета президента Раиси стала погода

Иранское государственное агентство сообщает, что вертолет, на борту которого находился бывший президент Ирана Ибрахима Раиси, потерпел крушение в результате неблагоприятных погодных условий.
Согласно данным агентства, на борту вертолета находилось на два человека больше, чем предусматривалось протоколами безопасности.
Фото: www.mehrnews.com/Maryam Kamyab (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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