В Иране заявили, что причиной падения вертолета президента Раиси стала погода

Согласно данным агентства, на борту вертолета находилось на два человека больше, чем предусматривалось протоколами безопасности.

Иранское государственное агентство сообщает, что вертолет, на борту которого находился бывший президент Ирана Ибрахима Раиси , потерпел крушение в результате неблагоприятных погодных условий.

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