Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Родинка
Родинка
© commons.wikimedia.org by Szlomo Lejb is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 13:17

Красота или риск? Почему выпуклые родинки требуют особого внимания

Косметолог Рябинова: выпуклые родинки чаще подвергаются изменениям и требуют контроля

Мы привыкли воспринимать родинки как элемент индивидуальности и даже красоты. Но не все они одинаково безвредны. Плоские невусы обычно безопасны, а вот выпуклые могут представлять риск: их легче травмировать, и именно они чаще подвергаются изменениям. Косметолог Наталья Рябинова в беседе с aif.ru объяснила, чем такие родинки отличаются и почему за ними нужно особенно следить.

Что такое выпуклые родинки

В медицине родинки называют невусами. Они бывают врождёнными и приобретёнными. Отличие связано с глубиной расположения клеток-меланоцитов:

  • плоские родинки формируются в верхних слоях кожи, чаще остаются стабильными и не доставляют дискомфорта;
  • выпуклые невусы затрагивают глубокие слои дермы, поэтому выступают над поверхностью и более подвержены изменениям.

Почему они появляются

Причин несколько, и часто они действуют в комплексе:

  • гормональные изменения (подростковый возраст, беременность),
  • избыток ультрафиолетового излучения,
  • наследственная предрасположенность,
  • естественные процессы старения.

Все эти факторы делают выпуклые родинки более чувствительными и потенциально опасными для здоровья.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Психолог объяснила, чем полезна кратковременная лень и когда она опасна сегодня в 13:29

Как лениться с пользой: простые правила здорового отдыха

Иногда лень спасает организм, а иногда предупреждает о болезни. Где проходит граница между полезным ничегонеделанием и опасным бездействием?

Читать полностью » Врач Чечулин назвал норму тромбоцитов в крови и опасные отклонения сегодня в 11:10

Что показывает уровень тромбоцитов и когда цифры становятся смертельно опасными

Небольшие колебания уровня тромбоцитов — не всегда болезнь. Врач рассказал, какие значения считаются нормой и когда показатели становятся опасными.

Читать полностью » Фастфуд и рак кишечника: онколог Елизавета Васильева предупреждает об опасности переработанных продуктов сегодня в 10:39

Любимый перекус миллионов россиян оказался тихим убийцей — секрет врача, о котором молчат

Врач-онколог Елизавета Васильева предупреждает: фастфуд, колбасы и пироги с трансжирами повышают риск рака кишечника. Узнайте, как переработанные продукты вызывают воспаления и что есть вместо них.

Читать полностью » Врач Неронов: туристы часто привозят из отпуска кишечные инфекции и паразитов сегодня в 10:06

Как подготовиться к поездке и не привезти домой опасные болезни

Отпуск в жарких странах может обернуться тропическими инфекциями и кишечными расстройствами. Врач рассказал, как подготовиться и защитить себя в поездке.

Читать полностью » Диетолог Елена Соломатина: нормы потребления варенья и последствия превышения сегодня в 9:39

Варенье-убийца: как сладость медленно разрушает ваш организм

Диетолог Елена Соломатина раскрыла скрытые риски употребления варенья: от кариеса до деменции. Эксперт рекомендует заменить сахар на безопасные альтернативы и делится лайфхаками для здоровья.

Читать полностью » Психиатр Ответчиков: стресс можно победить без сладкого с помощью физической активности сегодня в 9:02

Переписать сценарий: как мозг учится искать радость без сахара

Врач рассказал, как перепрограммировать мозг и заменить сладости или вредные привычки здоровыми реакциями на стресс с помощью простых шагов.

Читать полностью » Правильное питание для похудения: советы эксперта Екатерины Царегородцевой сегодня в 8:39

Забудьте про голод: вот как правильно распределить продукты в течение дня, чтобы похудеть

Узнайте, как правильно похудеть после праздников! Советы эксперта по питанию: постепенный переход, скрытые калории, сбалансированный рацион и другие секреты. Начните здоровое похудение!

Читать полностью » Гастроэнтеролог Вялов: изжога чаще раза в неделю может быть признаком предрака сегодня в 8:19

Гастрит есть не у всех: под диагнозом может скрываться другое

Частая изжога после шашлыка может быть не просто дискомфортом, а сигналом серьёзных болезней. Врач рассказал, когда пора обращаться к врачу.

Читать полностью »

Новости
Еда

Росстат: отгрузки картофеля в России в июле сократились на 22,3%
Садоводство

Мобильные клумбы помогают пережить капризную весну и летние ливни в Орле
Садоводство

Простой пояс на дереве сокращает популяцию вредителей на 70-80%: как это работает
Авто и мото

Россиянин взял Jetta VS5 в каршеринге и удивился: мотор тянет, но испытание на лежачих провалено
Питомцы

Креветки могут вызывать аллергию у собак, предупреждают ветеринары
Наука и технологии

Археологи обнаружили 21 захоронение эпохи бронзы и железа в Ставропольском крае
Культура и шоу-бизнес

Валерий Леонтьев выступил на "Новой волне" в Казани по приглашению Игоря Крутого
Общество

Депутат Вассерман предложил вернуть уроки логики в школьную программу
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru