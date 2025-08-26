Красота или риск? Почему выпуклые родинки требуют особого внимания

Мы привыкли воспринимать родинки как элемент индивидуальности и даже красоты. Но не все они одинаково безвредны. Плоские невусы обычно безопасны, а вот выпуклые могут представлять риск: их легче травмировать, и именно они чаще подвергаются изменениям. Косметолог Наталья Рябинова в беседе с aif.ru объяснила, чем такие родинки отличаются и почему за ними нужно особенно следить.

Что такое выпуклые родинки

В медицине родинки называют невусами. Они бывают врождёнными и приобретёнными. Отличие связано с глубиной расположения клеток-меланоцитов:

плоские родинки формируются в верхних слоях кожи, чаще остаются стабильными и не доставляют дискомфорта;

выпуклые невусы затрагивают глубокие слои дермы, поэтому выступают над поверхностью и более подвержены изменениям.

Почему они появляются

Причин несколько, и часто они действуют в комплексе:

гормональные изменения (подростковый возраст, беременность),

избыток ультрафиолетового излучения,

наследственная предрасположенность,

естественные процессы старения.

Все эти факторы делают выпуклые родинки более чувствительными и потенциально опасными для здоровья.