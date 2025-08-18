Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 11:03

Дождь может подарить не свежесть, а конъюнктивит

Врач Садулаева: после дождя возрастает риск инфекций и травм глаз

Сезон дождей приносит не только свежесть в воздухе, но и повышенный риск глазных заболеваний. Врач-офтальмолог Лидия Садулаева рассказала "ДокторПитер", что в это время в воздухе и на улицах накапливается пыль, бактерии и аллергены. Дождь смывает их с поверхностей, а вместе с водой эти частицы легко попадают в глаза, вызывая раздражение, воспаление и даже конъюнктивит.

Кто в группе риска

"В первую очередь, рост случаев конъюнктивита в сезон дождей характерен для регионов с муссонным климатом, например в Индии и странах Юго-Восточной Азии. Но и у нас кратковременные, но интенсивные ливни в условиях города могут представлять опасность", — отмечает врач.

Опасные привычки

После дождя или купания в водоёмах нельзя тереть глаза мокрыми руками — на коже могут быть микроорганизмы или паразиты. В конце лета активизируются мошки и мелкие жуки, которые, попав в глаз, могут травмировать роговицу или конъюнктиву и занести инфекцию.

"Если мошка или жук попадает в глаз, может произойти микроповреждение. Насекомые переносят бактерии, и это способно вызвать острую инфекцию", — предупреждает Лидия Садулаева.

Что делать при попадании инородного тела

  • не тереть глаз;
  • промыть его чистой кипячёной или фильтрованной водой;
  • не использовать воду из-под крана, особенно при сомнительном качестве водоснабжения.

Если краснота, жжение или выделения сохраняются, необходимо как можно скорее обратиться к офтальмологу. Самолечение и капли без назначения могут ухудшить состояние.

