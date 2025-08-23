Даже под дождём можно собрать урожай — вот что советуют опытные агрономы

Июнь во многих регионах России выдался дождливым и прохладным. Не внушают оптимизма и прогнозы синоптиков на второй месяц лета — тепло вернется на большую территорию страны лишь в середине июля, а некоторые регионы продолжат заливать дожди.

Особенно тревожит такая ситуация дачников, ведь избыток влаги и низкая температура воздуха становятся причиной гибели урожая. Растениевод Октябрина Ганичкина рассказала, к чему следует готовиться садоводам и как спасти урожай в этих неблагоприятных условиях.

Остановка роста плодовых культур: недостаток тепла и солнца

"Из-за низких температур рост плодовых культур остановился. Плоды просто не созревают, они замерли. Причем не спасают даже теплицы — помимо определенной температуры, плодовым растениям нужно солнце, а его нет. Особенно помидорам. Думаю, красных мы в этом году не дождемся", — заявила агроэксперт в беседе.

Недостаток тепла и солнечного света может привести к замедлению или полной остановке развития плодовых культур.

Аналогичная ситуация с другими пасленовыми (баклажанами, перцами) и тыквенными (кабачки и фасоль). Эти культуры требовательны к количеству солнечного света, причем даже непродолжительные периоды интенсивного освещения могли бы исправить положение. Без достаточного солнечного света эти культуры не могут нормально развиваться и формировать урожай.

"Все сложно. Даже если какие-то плоды и смогут вызреть, то они будут безвкусные, водянистые, не ароматные. На это будет шанс, если в конце июля — начале августа вернется жара. Но нельзя опускать руки. Надо ухаживать", — отметила Октябрина Ганичкина.

Даже если плоды и созреют в неблагоприятных условиях, их качество может быть значительно ниже, чем в обычное лето.

Рекомендации по уходу: подогретая вода, органические подкормки и проветривание теплиц

Эксперт посоветовала использовать для полива подогретую примерно до 40 градусов воду и примерно раз в неделю вносить органические подкормки (например, гумат калия). Теплицы не стоит оставлять открытыми — их нужно ненадолго приоткрывать только в самое теплое время суток, считает Ганичкина. Подогретая вода и органические подкормки помогают растениям получить необходимые питательные вещества и стимулируют их рост даже в неблагоприятных условиях.

Кроме того, агроном посоветовала вести постоянную борьбу с сорняками: из-за обилия сорных растений посадки недополучают света и могут сгнить. Сорняки конкурируют с культурными растениями за питательные вещества и свет, поэтому их удаление необходимо для обеспечения нормального роста и развития урожая.

Идеальные условия для крестоцветных и зелени: избыток влаги идет на пользу

Несмотря на то, что для большинства огородных культур избыток влаги губителен, есть и растения, которым такие условия идут на пользу. По словам Октябрины Ганичкиной, для крестоцветных (прежде всего для капусты) и всех видов зелени — шпината, петрушки, кинзы, щавеля, салатов — такая погода просто идеальна.

Интересные факты о влиянии погоды на растения

Недостаток солнечного света может привести к снижению содержания витаминов в овощах и фруктах.

Избыток влаги в почве может вызывать загнивание корней и развитие грибковых заболеваний.

Некоторые растения, такие как кактусы и суккуленты, приспособлены к засушливым условиям и могут долго обходиться без воды.

В заключение, дождливое лето создает серьезные трудности для садоводов и огородников, однако правильный уход за растениями и соблюдение рекомендаций специалистов помогут сохранить урожай и получить хотя бы часть ожидаемых плодов. Помните, что даже в неблагоприятных условиях можно добиться успеха, если не опускать руки и прилагать усилия.