Синоптик Людмила Паршина предсказала сильные ливни с грозами и шквалистым ветром в 13 регионах России на следующей неделе. Это связано с холодным атмосферным фронтом и циклоном с северо-запада, сообщает News.Ru.

Ливни начнутся 29 июля в ЯНАО и ХМАО, 30 июля охватят другие регионы, включая Саратовскую и Свердловскую области. Дожди приведут к понижению температур, например, в Красноярском крае до 23-28 градусов, в Омской области до 21-23 градусов, что ниже нормы на 2-4 градуса.

Фото: commons.wikimedia.org/Федя Кузнецов:) (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)