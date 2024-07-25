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В Мумбаи ливни вызвали сбои в работе транспорта
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В Мумбаи ливни вызвали сбои в работе транспорта

В Мумбаи сильные дожди вызвали значительные сбои в работе метро и международного аэропорта, в результате чего были задержаны рейсы. Авиакомпания Air India порекомендовала пассажирам заранее прибывать в аэропорт.

Станция метрополитена "Андхери" была закрыта из-за подтопления, усугубляя проблемы с транспортом в городе.

Метеорологическое управление Индии предупредило о продолжении интенсивных осадков, что также повлияло на железнодорожное сообщение и состояние дорог, многие из которых стали непроходимы из-за воды и упавших деревьев.

Фото: commons.wikimedia.org/Sirpurkar333 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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