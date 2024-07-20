В связи с прогнозируемыми дождями и грозой в Москве, местные власти призывают автомобилистов к осторожности на дорогах. Ожидается, что погода ухудшится, в столицу придет сильный ветер, поэтому рекомендуется избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Также важно не оставлять автомобиль рядом с деревьями и шаткими конструкциями.

Ситуацию на дорогах контролируют ситуационный центр и дорожный патруль. Гидрометцентр РФ объявил желтый уровень погодной опасности до 21:00 мск.

Фото: geograph.org.uk/Des Blenkinsopp (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)