Форель за 40 минут: быстрый путь к здоровому ужину, который все хотят повторить, но мало кто умеет
Представьте: нежная рыба, пропитанная ароматом лимона и трав, запеченная до совершенства. А что, если это блюдо не только вкусно, но и полезно? Давайте разберемся, как приготовить радужную форель в духовке целиком — просто, быстро и без лишних хлопот.
Ингредиенты
- Радужная форель: 1 шт. (свежая или размороженная)
- Помидоры: 3 шт.
- Лук: 1 шт. (красный или шалот для яркости)
- Лимон: 1 шт.
- Растительное масло (или оливковое): 3 ст. л.
- Сливочное масло: 4 ч. л.
- Зелень: по вкусу (укроп, петрушка, базилик или тимьян)
- Соль: по вкусу
- Сухие специи: по вкусу (чесночный порошок, орегано и т. д.)
- Смесь молотых перцев: по вкусу
Пошаговый рецепт
Подготовка рыбы. Возьмите свежую форель или разморозьте замороженную при комнатной температуре. Очистите от чешуи, удалите жабры, промойте и обсушите бумажными салфетками.
Нарезка овощей. Очистите лук, промойте помидоры и лимон. Нарежьте все тонкими кружочками (не толще 0,5 см). Мелко порубите половину зелени. Подготовка противня. Застелите противень пекарской бумагой. Выложите слой из половины нарезанных овощей и лимона. Посыпьте солью, перцем, специями и мелкой зеленью. Полейте маслом.
Выкладка рыбы. Положите форель на овощную подушку. В брюшко вставьте несколько кружочков лука, помидора и лимона, посолите внутри. Финальные штрихи. Сверху распределите оставшиеся овощи, кружочки лимона и кусочки сливочного масла. Посолите, поперчите и добавьте остатки зелени.
Запекание. Разогрейте духовку до 220°C. Запекайте 30 минут в режиме "верх-низ" (время и температура могут варьироваться в зависимости от духовки).
Подача. Выньте из духовки и подавайте горячим — или охладите для еще большей свежести. Приятного аппетита!
Советы от автора
- Лучше использовать красный лук или шалот: они придают блюду яркий цвет и мягкий вкус.
- Экспериментируйте с зеленью — укроп, шнитт-лук или тимьян идеально дополнят рыбу.
- Это блюдо подходит для романтического ужина или диеты: мало калорий, но много вкуса и пользы.
- Если рыба замороженная, дайте ей полностью оттаять перед приготовлением.
