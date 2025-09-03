Форель за 40 минут: быстрый путь к здоровому ужину, который все хотят повторить, но мало кто умеет

Представьте: нежная рыба, пропитанная ароматом лимона и трав, запеченная до совершенства. А что, если это блюдо не только вкусно, но и полезно? Давайте разберемся, как приготовить радужную форель в духовке целиком — просто, быстро и без лишних хлопот.

Ингредиенты

Радужная форель: 1 шт. (свежая или размороженная)

Помидоры: 3 шт.

Лук: 1 шт. (красный или шалот для яркости)

Лимон: 1 шт.

Растительное масло (или оливковое): 3 ст. л.

Сливочное масло: 4 ч. л.

Зелень: по вкусу (укроп, петрушка, базилик или тимьян)

Соль: по вкусу

Сухие специи: по вкусу (чесночный порошок, орегано и т. д.)

Смесь молотых перцев: по вкусу

Пошаговый рецепт

Подготовка рыбы. Возьмите свежую форель или разморозьте замороженную при комнатной температуре. Очистите от чешуи, удалите жабры, промойте и обсушите бумажными салфетками.

Нарезка овощей. Очистите лук, промойте помидоры и лимон. Нарежьте все тонкими кружочками (не толще 0,5 см). Мелко порубите половину зелени. Подготовка противня. Застелите противень пекарской бумагой. Выложите слой из половины нарезанных овощей и лимона. Посыпьте солью, перцем, специями и мелкой зеленью. Полейте маслом.

Выкладка рыбы. Положите форель на овощную подушку. В брюшко вставьте несколько кружочков лука, помидора и лимона, посолите внутри. Финальные штрихи. Сверху распределите оставшиеся овощи, кружочки лимона и кусочки сливочного масла. Посолите, поперчите и добавьте остатки зелени.

Запекание. Разогрейте духовку до 220°C. Запекайте 30 минут в режиме "верх-низ" (время и температура могут варьироваться в зависимости от духовки).

Подача. Выньте из духовки и подавайте горячим — или охладите для еще большей свежести. Приятного аппетита!

Советы от автора