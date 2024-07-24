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Режим ЧС введен еще в двух районах Бурятии из-за ливней и паводка
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Режим ЧС введен еще в двух районах Бурятии из-за ливней и паводка

В двух районах Бурятии — Тункинском и Окинском — объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за сильных ливней и паводков. Ранее, 23 июля, аналогичный режим был введен в Закаменском районе.

Проливные дожди вызвали значительный подъем уровня воды в реках, что привело к подтоплению нескольких участков дорог и 14 дачных участков в Закаменске. Транспортное сообщение с 27 населенными пунктами ограничено, а в Джидинском районе возможно подтопление детского оздоровительного лагеря "Черемушки".

В связи с этим подготовлены автобусы для возможной эвакуации. В регионе после засушливого и жаркого начала лета начались дожди, ожидающиеся также в ближайшие дни.

Фото: web.archive.org/vivali (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)

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