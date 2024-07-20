Исследователи из Даляньского технологического университета в Китае создали генератор, который преобразует энергию капель дождя в электричество. Генератор, названный супергидрофобным магнитоэлектрическим генератором (MSMEG), оснащён водоотталкивающей магнитной плёнкой и связан с катушкой.

При падении капель на плёнку происходит их деформация и генерация электрического тока.

Генератор может вырабатывать до 13 миллиампер тока, достаточного для зарядки конденсаторов, питающих светодиоды и вентиляторы за 200 секунд. Это устройство потенциально может использоваться в малых хозяйствах регионов с высокой влажностью, сообщает 4pda.

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