Кожные инфекции после дождя оказались страшилкой: проблема прячется в другом

Риск развития кожных инфекций после прогулки под проливным дождем практически отсутствует и не имеет под собой медицинских оснований. О том, насколько обоснованы опасения по поводу влияния осадков на здоровье, NewsInfo рассказал терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

Ранее сообщалось, что летние осадки могут стать причиной патологий. В частности, инфекционист Марият Мухина предупреждала, что при контакте с дождем человек сталкивается не только с риском переохлаждения, но и с угрозой воздействия патогенных микроорганизмов. По мнению эксперта, мокрая одежда нарушает естественную терморегуляцию организма, из-за чего кожа становится более уязвимой.

Следить за состоянием покровов тела важно даже в теплое время года, изучая рекомендации на период весеннего ухода за кожей.

Жемчугов пояснил, что прямого влияния дождевой воды на возникновение дерматологических проблем он не наблюдает. Истинная опасность кроется не в самих осадках, а в локальном переохлаждении, которое снижает защитные барьеры организма. Специалисты также подчеркивают, что неблагоприятные климатические условия и снижение температуры часто оказываются главными провокаторами болезней.

"Я первый раз от вас об этом слышу. Так можно все, что угодно, сказать. Известно — местное охлаждение снижает местный иммунитет", — отметил Жемчугов.

Эксперт добавил, что попытки связать обычные дождевые капли с инфекционными процессами беспочвенны. При этом он напомнил, что иммунитет может ослабнуть под воздействием многих факторов, например, в условиях длительного стресса, который подавляет биологическую защиту. Что касается дождевой воды как ресурса, ее использование для приготовления пищи требует осторожности. В быту следует остерегаться употребления сырой воды, ведь грамотная термическая обработка жидкости остается необходимым условием безопасности.

"Источником кишечных инфекций дождевая вода вряд ли будет. Но если дождевая вода если постоит, то протухнет", — говорит эксперт.

Важно помнить, что даже незначительные повреждения кожных покровов требуют внимания, так как своевременная первая помощь при травмах помогает избежать серьезных осложнений.

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