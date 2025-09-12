Протекла крыша или соседи сверху? Как правильно зафиксировать ущерб
Когда дождь проникает в квартиру, это всегда стресс: мокрые стены, вздувшиеся полы, испорченная мебель. Но главное — правильно и быстро действовать, чтобы минимизировать ущерб и потом добиться его возмещения.
Первые шаги: безопасность и защита вещей
Прежде всего обесточьте квартиру. Вода проводит электричество, и риск поражения током слишком велик. Выключите автоматы в щитке или хотя бы выньте вилки электроприборов из розеток.
Затем постарайтесь собрать воду в ёмкости — тазы, кастрюли, вёдра подойдут. Переставьте подальше мебель и технику, уберите ковры и текстиль. Чем меньше влаги впитается в отделку и вещи, тем проще будет восстановить жильё.
Определите источник
Если вода поступает не от соседей, а с улицы, значит, проблема в крыше, стенах, стыках панелей, окнах или инженерных узлах вроде вентиляции. В новостройках часто протекают некачественные стыки и балконные блоки, в старых домах — прохудившиеся кровли.
Обращение в управляющую компанию
Позвоните в аварийную службу своей УК и зафиксируйте обращение. Узнать, кто обслуживает ваш дом, можно через квитанцию, ГИС ЖКХ или Дом. МинЖКХ. При звонке уточните, что это экстренная ситуация — вас обязаны поставить в приоритет.
УК должна направить специалиста и составить акт о заливе в течение 12 часов. Если никто не пришёл, акт можно составить самостоятельно в присутствии свидетелей.
"Если вы не согласны с содержанием акта, обязательно укажите это перед подписью и пригласите соседей в качестве свидетелей", — рекомендует адвокат Мария Архипова.
Фиксация ущерба
Снимите фото и видео протечек и повреждённых вещей. В кадре должны быть видны источник протечки, испорченные предметы, масштабы повреждений. Сохраняйте чеки на мебель и технику — они помогут подтвердить стоимость ущерба.
Дальнейшие действия
-
Добейтесь официального акта. Письменное заявление с печатью придаст вес делу.
-
Проверяйте гарантию. Если дом новый, возможно, действует гарантия от застройщика по договору долевого участия.
-
Обращайтесь в суд. Если УК или застройщик отказываются возмещать ущерб, подавайте иск. При сумме ущерба до 50 тысяч рублей — в мировой суд, выше — в районный. Понадобятся фото, акт, документы на квартиру, договор с УК или ДДУ.
-
Независимая экспертиза. Она подтверждает размер ущерба и причины залива.
-
Страховая защита. Если квартира застрахована, можно получить выплату и от страховой компании.
Как снизить риск потопа
-
Осматривайте стены и потолки — трещины, вздутия и следы влаги должны насторожить.
-
Обсуждайте проблему в доме коллективно: требуйте от УК проверки кровли и стыков, даже если протечки ещё не дошли до вашей квартиры.
-
В новых домах фиксируйте все дефекты в период гарантии и требуйте устранения.
Главное
При первых признаках протечки действуйте сразу: отключите электричество, уберите вещи, зафиксируйте ущерб и сообщите в УК. А дальше используйте все механизмы защиты — от акта о заливе до суда и страховой компании.
