Протекла крыша или соседи сверху? Как правильно зафиксировать ущерб

Когда дождь проникает в квартиру, это всегда стресс: мокрые стены, вздувшиеся полы, испорченная мебель. Но главное — правильно и быстро действовать, чтобы минимизировать ущерб и потом добиться его возмещения.

Первые шаги: безопасность и защита вещей

Прежде всего обесточьте квартиру. Вода проводит электричество, и риск поражения током слишком велик. Выключите автоматы в щитке или хотя бы выньте вилки электроприборов из розеток.

Затем постарайтесь собрать воду в ёмкости — тазы, кастрюли, вёдра подойдут. Переставьте подальше мебель и технику, уберите ковры и текстиль. Чем меньше влаги впитается в отделку и вещи, тем проще будет восстановить жильё.

Определите источник

Если вода поступает не от соседей, а с улицы, значит, проблема в крыше, стенах, стыках панелей, окнах или инженерных узлах вроде вентиляции. В новостройках часто протекают некачественные стыки и балконные блоки, в старых домах — прохудившиеся кровли.

Обращение в управляющую компанию

Позвоните в аварийную службу своей УК и зафиксируйте обращение. Узнать, кто обслуживает ваш дом, можно через квитанцию, ГИС ЖКХ или Дом. МинЖКХ. При звонке уточните, что это экстренная ситуация — вас обязаны поставить в приоритет.

УК должна направить специалиста и составить акт о заливе в течение 12 часов. Если никто не пришёл, акт можно составить самостоятельно в присутствии свидетелей.

"Если вы не согласны с содержанием акта, обязательно укажите это перед подписью и пригласите соседей в качестве свидетелей", — рекомендует адвокат Мария Архипова.

Фиксация ущерба

Снимите фото и видео протечек и повреждённых вещей. В кадре должны быть видны источник протечки, испорченные предметы, масштабы повреждений. Сохраняйте чеки на мебель и технику — они помогут подтвердить стоимость ущерба.

Дальнейшие действия

Добейтесь официального акта. Письменное заявление с печатью придаст вес делу. Проверяйте гарантию. Если дом новый, возможно, действует гарантия от застройщика по договору долевого участия. Обращайтесь в суд. Если УК или застройщик отказываются возмещать ущерб, подавайте иск. При сумме ущерба до 50 тысяч рублей — в мировой суд, выше — в районный. Понадобятся фото, акт, документы на квартиру, договор с УК или ДДУ. Независимая экспертиза. Она подтверждает размер ущерба и причины залива. Страховая защита. Если квартира застрахована, можно получить выплату и от страховой компании.

Как снизить риск потопа

Осматривайте стены и потолки — трещины, вздутия и следы влаги должны насторожить.

Обсуждайте проблему в доме коллективно: требуйте от УК проверки кровли и стыков, даже если протечки ещё не дошли до вашей квартиры.

В новых домах фиксируйте все дефекты в период гарантии и требуйте устранения.

Главное

При первых признаках протечки действуйте сразу: отключите электричество, уберите вещи, зафиксируйте ущерб и сообщите в УК. А дальше используйте все механизмы защиты — от акта о заливе до суда и страховой компании.