Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Пассажиры ждут поезд ночью
Пассажиры ждут поезд ночью
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Южный федеральный округ
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 11:47

Ночь перед праздником пошла не по плану: поезда застряли на юге страны

СКЖД изменила расписание поездов из-за непогоды — Северо-Кавказская железная дорога

Непогода в последний день года нарушила привычный график движения поездов на юге России. Из-за технического сбоя, вызванного погодными условиями, десятки пассажиров были вынуждены провести в пути больше времени, чем планировали. О произошедшем, со ссылкой на сообщение в Telegram-канале Северо-Кавказской железной дороги, информируют официальные представители перевозчика.

Инцидент произошёл в ночные часы, когда погодный фактор оказал прямое влияние на инфраструктуру. Нарушение затронуло сразу несколько маршрутов, что привело к цепной реакции задержек и изменению расписания.

Что произошло на участке СКЖД

Как уточняется в сообщении Северо-Кавказской железной дороги, сбой был зафиксирован 31 декабря в 2 часа 05 минут. Проблемы возникли на участке между станциями Гирей и Отрадо-Кубанская, где из-за неблагоприятных погодных условий была нарушена работа контактной сети.

"Сегодня 31 декабря, в 2 часа 05 минут на участке между станциями Гирей и Отрадо-Кубанская Северо-Кавказской железной дороги из-за неблагоприятных погодных условий была нарушена работа контактной сети. В результате на время до 5 часов оказались задержаны 19 пассажирских поездов", — сообщили в Telegram-канале Северо-Кавказской железной дороги.

В компании подчеркнули, что речь идёт именно о временных задержках, связанных с техническими ограничениями, а не об отмене рейсов. Все поезда продолжили движение после устранения последствий сбоя.

Меры по восстановлению движения

В СКЖД заявили, что специалисты оперативно приступили к работам сразу после выявления неисправности. Основная задача — минимизировать отставание поездов от графика и сократить время ожидания для пассажиров.

По данным железной дороги, принимаются все необходимые меры для нормализации движения. Работа ведётся в штатном режиме с учётом погодных условий, чтобы обеспечить безопасность и устойчивость перевозок на данном участке.

Северо-Кавказская железная дорога также отметила, что подобные ситуации в период сложных погодных условий требуют дополнительного времени для восстановления, однако приоритетом остаётся соблюдение всех требований безопасности.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Шторм оборвал линии электропередачи в Краснодарском крае — Россети Юг сегодня в 11:52
Праздники под давлением стихии: юг страны вышел из привычного ритма

Снег, ветер и аварии на сетях осложнили жизнь юга России перед Новым годом. Что происходит в регионе и какие службы работают в усиленном режиме.

Читать полностью » Крым ежегодно закупает до 250 млн бутылок — Российская газета вчера в 11:40
Вино есть — тары нет: почему Крым подошёл к грани логистического тупика

Крым может получить собственный завод стеклотары. Почему дефицит бутылок стал критическим и как инвестор из Сибири меняет ситуацию на полуострове.

Читать полностью » Суд обязал дроппера вернуть пенсионерке 200 тыс. рублей 29.12.2025 в 14:36
Дроппер под ударом: похищенные у пенсионерки деньги решили взыскать через суд

Пенсионерка перевела мошенникам 200 тысяч рублей, но дело получило неожиданный поворот. Как суд обязал вернуть деньги через дроппера?

Читать полностью » За неделю в Крыму произошло 21 ДТП с погибшим — КИА 29.12.2025 в 14:28
Праздники приближаются, дороги становятся опаснее: тревожные цифры с крымских трасс

За неделю на дорогах Крыма погибли и пострадали десятки человек. Статистика ГИБДД показала, какие факторы остаются самыми опасными.

Читать полностью » За час в Крыму выпала месячная норма снега — Mash 29.12.2025 в 13:54
Час — и полуостров встал: снегопад парализовал дороги и транспорт в Крыму

Месячная норма снега за час парализовала Крым. Почему дороги встали, транспорт не вышел на линии и где пропало электричество?

Читать полностью » Апелляционный суд утвердил 17 лет колонии за диверсию в Крыму — РИА Новости 29.12.2025 в 13:49
Приговор без шансов на смягчение: дело о диверсии в Крыму получило точку

Апелляционный суд поставил точку в деле о подготовке диверсии в Крыму. Почему приговор за попытку подрыва военного вертолёта оставили без изменений?

Читать полностью » Сварщики вошли в топ высокооплачиваемых профессий региона — РБК Краснодар 29.12.2025 в 13:43
Почти 300 тысяч в месяц: профессия, которая вырвалась в лидеры на Кубани

Зарплатный рекорд на Кубани поставил дата-сайентист. Какие профессии вошли в топ самых высокооплачиваемых и почему рост доходов замедляется?

Читать полностью » Зарплата дата-сайентиста в Ростовской области выросла на 33% за год — hh.ru 29.12.2025 в 9:32
Зарплаты в Ростовской области взлетели до 200 тысяч: вот кому готовы платить такие деньги

В Ростовской области максимальная предлагаемая зарплата выросла до 200 тыс. руб.: лидируют дата-сайентисты, а также рабочие и строительные профессии.

Читать полностью »

Новости
ЮФО
В Бахчисарайском районе раскрыли серию краж со стройки — МВД по Республике Крым
Красота и здоровье
Гастроэнтеролог Дибба связывает кислотные напитки с повреждением слизистой
ЮФО
Износ водопроводных сетей в Крыму достиг 70 процентов — гендиректор Вода Крыма Новик
ЮФО
В 2025 году Крым прошёл без климатических катаклизмов — доцент КФУ Вахрушев
ЮФО
В Крыму разрешили только бенгальские огни и холодные салюты — юрист Кристалев
Мир
Заболеваемость корью в США достигла максимума за 30 лет — Axios
ЮФО
Задолженность иностранцев превысила полмиллиона рублей — МВД по Республике Крым
Россия
В России запускают национальный проект по развитию биоэкономики — правительство РФ
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet