Ночь перед праздником пошла не по плану: поезда застряли на юге страны

Непогода в последний день года нарушила привычный график движения поездов на юге России. Из-за технического сбоя, вызванного погодными условиями, десятки пассажиров были вынуждены провести в пути больше времени, чем планировали. О произошедшем, со ссылкой на сообщение в Telegram-канале Северо-Кавказской железной дороги, информируют официальные представители перевозчика.

Инцидент произошёл в ночные часы, когда погодный фактор оказал прямое влияние на инфраструктуру. Нарушение затронуло сразу несколько маршрутов, что привело к цепной реакции задержек и изменению расписания.

Что произошло на участке СКЖД

Как уточняется в сообщении Северо-Кавказской железной дороги, сбой был зафиксирован 31 декабря в 2 часа 05 минут. Проблемы возникли на участке между станциями Гирей и Отрадо-Кубанская, где из-за неблагоприятных погодных условий была нарушена работа контактной сети.

"Сегодня 31 декабря, в 2 часа 05 минут на участке между станциями Гирей и Отрадо-Кубанская Северо-Кавказской железной дороги из-за неблагоприятных погодных условий была нарушена работа контактной сети. В результате на время до 5 часов оказались задержаны 19 пассажирских поездов", — сообщили в Telegram-канале Северо-Кавказской железной дороги.

В компании подчеркнули, что речь идёт именно о временных задержках, связанных с техническими ограничениями, а не об отмене рейсов. Все поезда продолжили движение после устранения последствий сбоя.

Меры по восстановлению движения

В СКЖД заявили, что специалисты оперативно приступили к работам сразу после выявления неисправности. Основная задача — минимизировать отставание поездов от графика и сократить время ожидания для пассажиров.

По данным железной дороги, принимаются все необходимые меры для нормализации движения. Работа ведётся в штатном режиме с учётом погодных условий, чтобы обеспечить безопасность и устойчивость перевозок на данном участке.

Северо-Кавказская железная дорога также отметила, что подобные ситуации в период сложных погодных условий требуют дополнительного времени для восстановления, однако приоритетом остаётся соблюдение всех требований безопасности.