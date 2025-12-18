Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы by Фото: Максим Мишин is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Главная / Туризм
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:18

Вместо купе — плацкарт: пассажиры признались, на чём экономят, чтобы не отказываться от поездок

Продажи ж/д билетов выросли на 30 процентов — РЖД-ЦПР

Зимой 2025-2026 годов железнодорожные поездки в России стали заметно популярнее, а пассажиры всё чаще делают выбор в пользу самых доступных классов обслуживания. Продажи билетов выросли почти на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что говорит о структурных изменениях в потребительском поведении. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на данные "РЖД-Цифровых пассажирских решений".

Рост спроса и ключевые направления

По данным аналитиков, в зимний сезон продажи железнодорожных билетов увеличились почти на 30%. Существенную роль сыграло не только восстановление туристической активности, но и более рациональный подход к планированию поездок. Пассажиры стали чаще покупать билеты заранее, внимательнее сравнивая маршруты и виды транспорта.

Наиболее востребованными остаются направления между Москвой и Санкт-Петербургом — на них приходится почти половина продаж в топ-10 самых популярных маршрутов. В числе лидеров также поездки Нижний Новгород — Москва, Москва — Ростов-на-Дону и маршрут Казань — Москва. Последний показал особенно заметную динамику: спрос на этом направлении вырос более чем на 16%.

Почему пассажиры выбирают плацкарт

Одной из ключевых причин роста интереса к поездам стало расхождение ценовой динамики разных видов транспорта. На фоне подорожания авиаперелётов почти на 17% железнодорожные билеты, напротив, подешевели примерно на 3%. Это сделало поезд более привлекательным вариантом для дальних поездок внутри страны.

В результате продажи билетов в плацкартные вагоны выросли более чем на 7%. Одновременно спрос на купе снизился на 8%, а интерес к более дорогим категориям — люксу и СВ — упал более чем на 30%. Такая структура продаж отражает стремление пассажиров минимизировать расходы без отказа от самих поездок.

Экономия и изменение туристических привычек

Эксперты связывают происходящее с общей стратегией экономии. Высокие ставки по банковским депозитам стимулируют россиян откладывать крупные траты, включая расходы на отдых. При этом за последние три года затраты на внутренний туризм выросли примерно на 50%, что усиливает давление на личные бюджеты.

На этом фоне растёт интерес к самостоятельному планированию поездок вместо покупки готовых туров. Пассажиры чаще комбинируют транспорт и жильё самостоятельно, выбирая более бюджетные решения. Такой подход, как отмечают аналитики, указывает на переход к более осознанному и прагматичному потреблению в сфере путешествий.

