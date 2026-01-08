Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:25

По европейским путям катятся бесшумно, по нашим — с ритмом: в чём разница между рельсами

Бесстыковые пути снижают шум и вибрации в поездах — njcar.ru

Ритмичный стук колёс — один из самых узнаваемых звуков поездки по российской железной дороге. Для многих он стал частью путешествия, тогда как пассажиры поездов в Европе, Японии или Китае почти не сталкиваются с таким акустическим фоном. Разница объясняется не типом поездов, а принципами строительства путей. Об этом рассказывает njcar. ru, разбирая технические особенности железнодорожной инфраструктуры.

Как устроены пути в России

На большинстве российских железных дорог рельсы уложены короткими секциями, между которыми оставлены технологические зазоры. Эти промежутки необходимы для компенсации температурных изменений: металл расширяется в жару и сжимается в мороз. Каждый раз, когда колесо поезда проходит через такой стык, возникает небольшой удар, который и формирует характерный звук.

Такая схема укладки десятилетиями считалась оптимальной для климата с резкими перепадами температур. Однако она имеет побочный эффект — повышенный уровень шума и вибраций. Чем старше участок пути и чем интенсивнее движение, тем отчетливее становится этот ритм, хорошо знакомый пассажирам дальних поездов.

Почему в Европе и Азии тише

В большинстве европейских стран, а также в Японии и Китае применяется иная технология. Там рельсы свариваются в длинные непрерывные плети, образуя практически бесстыковое полотно. Колёса движутся по нему плавно, без регулярных ударов, поэтому шум существенно снижается.

Такое решение делает поездку более комфортной: уменьшается тряска, снижается нагрузка на подвижной состав и инфраструктуру, а пассажиры меньше устают в дороге. Однако бесстыковые рельсы требуют более сложного основания и точных инженерных расчётов.

Почему СССР не отказался от стыков

Попытки перейти на сварные рельсы предпринимались ещё в советское время. Однако тогда основной проблемой стало основание пути. Деревянные шпалы плохо гасили вибрации и быстрее изнашивались при использовании длинных рельсов, из-за чего эффект от нововведений был ограниченным.

Ситуация начала меняться с массовым переходом на железобетонные шпалы. Современные технологии предусматривают применение специальных резиновых прокладок, которые позволяют рельсам слегка смещаться при температурных деформациях и одновременно снижают уровень шума.

Что происходит сейчас

Сегодня длинносварные рельсы всё чаще используют на новых участках и скоростных направлениях — например, на линиях высокоскоростных поездов. Однако значительная часть железных дорог России была построена десятки лет назад и сохраняет прежнюю конструкцию.

Поэтому знакомый стук колёс остаётся не только технической особенностью, но и своеобразным символом классического железнодорожного путешествия по стране.

