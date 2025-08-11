Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Поезд Сапсан РЖД
© commons.wikimedia.org by A.Morgunovskaya is licensed under CC BY-SA 4.0
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:18

Одно условие при покупке билета меняет цену на поезд до неузнаваемости

РЖД: покупка билета за 60–120 дней снижает цену до 40%

Поездка по железной дороге — это не только возможность насладиться неспешным видом из окна и романтическим стуком колёс, но и шанс серьёзно сэкономить, если знать несколько правил.

Покупка заранее — до 40% выгоды

Сегодня билеты на поезда можно приобрести за 60 дней до даты поездки, а на отдельных направлениях — за 120 дней. Чем раньше оформлен билет, тем ниже его стоимость. При таком подходе экономия достигает 40%.

Кроме того, на сайте и в мобильном приложении РЖД билеты почти всегда дешевле, чем в кассах. Приложение позволяет настроить уведомления о поступлении билетов на нужный маршрут.

Специальные тарифы и льготы

Для детей от 5 до 10 лет действует скидка 65% на поезда дальнего следования. В пригородных поездах дети до 5 лет путешествуют бесплатно, а для возраста от 5 до 7 лет также предусмотрена льгота.

Отдельные категории пассажиров могут рассчитывать на сезонные скидки:

  • Пенсионеры — летом до 50% стоимости.
  • Школьники и студенты — 50% в учебный период (с 1 января по 31 мая и с 1 сентября по 31 декабря). Для оформления потребуется подтверждение очной формы обучения.

Программа "РЖД Бонус"

Для тех, кто часто путешествует, действует система накопления баллов. Их можно использовать для полной или частичной оплаты билетов. Программа также даёт доступ к акциям, например, "Семейной программе", где к одному счёту можно привязать до девяти родственников для ускоренного накопления бонусов.

Льготы для социальных категорий

Инвалиды I и II группы имеют право на бесплатную поездку в год до места санаторно-курортного лечения. Аналогичные льготы предусмотрены для ветеранов ВОВ, пострадавших от аварии на ЧАЭС и других категорий.

Почему поезд иногда дороже самолёта

Контраст цен между железнодорожными и авиаперевозками объясняется просто:

  • Цены РЖД растут ближе к дате отправления, в то время как авиакомпании часто устраивают распродажи в последний момент.
  • Длительные поездки в купе и люкс обходятся дорого, плюс питание в пути оплачивается отдельно.
  • Лоукостеры на короткие расстояния предлагают билеты по цене, недостижимой для железнодорожных перевозчиков.

Краткие рекомендации

  • Покупайте билеты заранее.
  • Используйте сайт или приложение РЖД.
  • Пользуйтесь детскими тарифами и льготами.
  • Рассмотрите невозвратные билеты для фиксированных планов.
  • Регистрируйтесь в программе "РЖД Бонус".

