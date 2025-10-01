Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:28

Не заметили яму — теперь заплатят: РЖД признали виновными в травме на платформе

Суд обязал РЖД выплатить 250 тысяч рублей жительнице Екатеринбурга за травму на вокзале

Жительница Екатеринбурга добилась через суд компенсации от РЖД после травмы, полученной на вокзале. Инцидент произошёл на третьей пассажирской платформе.

Как всё произошло

В пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры уточнили:

"Заявительница на третьей пассажирской платформе вокзала Екатеринбурга упала из-за наличия повреждений асфальтового покрытия. В результате падения ей получен перелом ногтевой фаланги одного пальца правой кисти, ушиб грудной клетки и ссадины лица".

После происшествия сотрудники прокуратуры провели проверку состояния платформ.

Решение суда

По итогам проверки правоохранители направили иск в суд, требуя компенсировать пенсионерке моральный вред и расходы на лечение.

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга встал на сторону пострадавшей и обязал компанию выплатить ей 250 тысяч рублей.

