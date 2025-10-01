Не заметили яму — теперь заплатят: РЖД признали виновными в травме на платформе
Жительница Екатеринбурга добилась через суд компенсации от РЖД после травмы, полученной на вокзале. Инцидент произошёл на третьей пассажирской платформе.
Как всё произошло
В пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры уточнили:
"Заявительница на третьей пассажирской платформе вокзала Екатеринбурга упала из-за наличия повреждений асфальтового покрытия. В результате падения ей получен перелом ногтевой фаланги одного пальца правой кисти, ушиб грудной клетки и ссадины лица".
После происшествия сотрудники прокуратуры провели проверку состояния платформ.
Решение суда
По итогам проверки правоохранители направили иск в суд, требуя компенсировать пенсионерке моральный вред и расходы на лечение.
Железнодорожный районный суд Екатеринбурга встал на сторону пострадавшей и обязал компанию выплатить ей 250 тысяч рублей.
