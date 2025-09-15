Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
ЭД4М-0361, Россия, Санкт-Петербург, станция Зеленогорск (Trainpix 175181)
© commons.wikimedia.org by 2lowterrain is licensed under CC BY 4.0
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:16

Спешка, путаница, риск: почему электричка в Верх-Нейвинске могла стать последней для пассажиров

РЖД оштрафовали на 20 тысяч рублей за неправильное объявление пути в Свердловской области

Каждый раз, когда на вокзале звучит объявление, пассажиры полагаются на то, что сотрудники железной дороги правильно укажут путь и платформу. Но стоит человеку ошибиться в такой системе — и десятки людей рискуют безопасностью. Особенно если речь идёт о спешке, когда до отправления остаются минуты, а поезд может вот-вот уйти.

Ошибка на станции Верх-Нейвинск

В июне полсотни дачников из Свердловской области вышли на пятый путь станции Верх-Нейвинск. Им сообщили, что именно сюда скоро прибудет электричка "Финист", направлявшаяся в Нижний Тагил. Люди с корзинами, котомками и садовым инвентарём приготовились к посадке. Однако поезд прибыл совсем не туда — он остановился на третьем пути. Как выяснилось позже, дежурный по станции подготовил к приёму состав не тот путь.

Проблема в том, что электрички на промежуточных станциях практически не ждут пассажиров. Поэтому десятки людей кинулись к нужному составу. Но дорогу им преграждал другой поезд, стоявший на четвёртом пути. В спешке многие решили не обходить по мосту, а пролезть прямо под вагонами, чтобы успеть сесть в свою электричку.

Чем закончилась история

Большинство участников эпизода, доехав до своих домов и садов, вскоре забыли о случившемся. Но один человек всё же обратился с жалобой в Нижнетагильскую транспортную прокуратуру. Там провели проверку и установили, что ошибка была на стороне работников станции. В результате РЖД вынесли предписание, а руководство обязали устранить нарушения.

Официальный итог появился лишь в конце дачного сезона. В телеграм-канале Уральской транспортной прокуратуры сообщили, что компанию привлекли к административной ответственности и назначили штраф в размере 20 тысяч рублей.

Почему это опасно

Ситуация наглядно показывает, насколько опасным может быть даже малейшее недоразумение на железной дороге. Для пассажиров пролезать под вагонами — смертельный риск, ведь в любой момент состав может тронуться. Но в условиях спешки люди думают лишь о том, как успеть, а не о возможных последствиях. Ошибка одного сотрудника едва не привела к трагедии для десятков человек.

Контекст для Нижнего Тагила

Сам Нижний Тагил сегодня входит в число городов, где остро ощущается отток населения. Потеря жителей — серьёзный вызов для экономики и социальной сферы. Поэтому особенно важно, чтобы транспортная инфраструктура работала без сбоев: местные жители не должны подвергать жизнь опасности в стремлении попасть домой или на работу.

