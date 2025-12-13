Сталь против пробок: как железная дорога Мыза — Кстово меняет карту региона

От протяжённой линии до точной даты — путь нового железнодорожного проекта в Нижегородской области пока только выстраивается. Все этапы строительства ветки Мыза — Кстово получили положительное заключение государственной экспертизы, об этом сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги. Однако финальные сроки реализации станут известны лишь после завершения всех согласований.

Новый маршрут и три ключевых направления

Проект предполагает создание полноценного пассажирского сообщения между Нижним Новгородом и Кстовом. Для этого предусмотрены три основных этапа: строительство соединительного железнодорожного пути станции Ройка, возведение транспортно-пересадочного узла в Кстове и реконструкция инфраструктуры на станции Мыза.

Каждый из этих участков должен обеспечить бесперебойное движение поездов и комфортную пересадку пассажиров, включая интеграцию с городской транспортной сетью. По словам представителей Горьковской железной дороги, проект разрабатывается с учётом будущего роста пассажиропотока и необходимости разгрузки автомобильных трасс.

Ожидание решений и финансирования

Несмотря на готовность технической документации, конкретные даты начала работ остаются открытыми. "Точные сроки проведения работ, сметная стоимость, а также источники финансирования могут быть определены только после завершения всех согласований и определения модели финансирования проекта Правительством Российской Федерации", — рассказали в пресс-службе Горьковской железной дороги.

Иными словами, строительство начнётся лишь после утверждения схемы инвестиций и закрепления ответственности между федеральными и региональными структурами.

От соглашения к реализации

Соглашение о строительстве ветки было подписано ещё в 2022 году. Тогда предполагалось, что работы стартуют в 2024-м, а общая стоимость проекта составит около 3,5 миллиарда рублей. Сейчас сроки пересмотрены, но ключевые параметры остаются прежними: речь идёт о стратегически важном объекте, который должен связать пригородную и городскую железнодорожную систему региона в единую транспортную сеть.

По оценкам специалистов, после завершения строительства маршрут позволит значительно сократить время в пути между Нижним Новгородом и Кстовом и создаст новые возможности для развития пригородных перевозок.