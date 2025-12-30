РЖД превращают новогодние рейсы в праздник на колёсах: пассажирам готовят необычный формат поездки

Новогодние поездки в этом году РЖД решили превратить в полноценный праздничный формат — с музыкой, подарками и оформленными салонами. Об этом говорится в сообщении в телеграм-канале РЖД, где компания рассказала, как украсила поезда к Новому году и Рождеству.

Праздничное оформление и атмосфера в пути

К новогодним и рождественским датам РЖД подготовили тематический декор в вагонах. Салоны поездов оформили наклейками на окнах, а также потолочными и настенными композициями с ёлочными мотивами.

Во время посадки на борту будет звучать новогодняя музыка. Также по громкой связи пассажиров будут поздравлять начальники поездов.

Подарки пассажирам и новогодний контент

Отдельный блок новогодней программы связан с подарками. 31 декабря проводники вручат сладости маленьким пассажирам, уточнили в РЖД. Подарки предусмотрены как часть праздничного сервиса, который будет действовать именно в последний день года.

Тем, кто встретит Новый год в поездах "Сапсан", "Рускеальский экспресс" и "Ласточка", подготовили шоколадки и открытки. Эти открытки можно будет отправить прямо из поезда своим близким и друзьям. Кроме того, в поездах дальнего следования в информационно-развлекательную систему "Попутчик" загрузили 25 новогодних фильмов и мультфильмов.