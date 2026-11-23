Правительство РФ выделит около 50 млрд рублей на строительство двух новых железнодорожных паромов, которые будут задействованы на линии Усть-Луга — Балтийск. Об этом сообщил председатель правительства Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами 23 ноября 2026 года.

Проект направлен на укрепление транспортной связанности с Калининградской областью и обеспечение бесперебойных поставок сырья и грузов в регион. Ожидается, что ввод новых судов в эксплуатацию позволит снизить логистические издержки для бизнеса.

Согласно утвержденному паспорту инвестиционного проекта, общая стоимость строительства составляет 46,95 млрд рублей. Финансирование будет структурировано следующим образом: 38,1 млрд рублей будут привлечены из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) через облигации ФГУП «Росморпорт», а 8,85 млрд рублей поступят в виде федеральной субсидии. Строительство судов включено в перечень инфраструктурных проектов, финансируемых с привлечением ФНБ.

Судовладельцем и инициатором проекта выступает ФГУП «Росморпорт». Суда будут построены по российскому проекту на отечественной верфи — Судостроительном заводе имени Б. Е. Бутомы в Керчи. Сроки реализации проекта определены периодом 2026–2030 годов.

Стоит отметить, что данные паромы строятся по отдельной программе и не входят в общий перечень судов «Программы льготного лизинга гражданских судов водного транспорта». Ранее, в сентябре 2024 года, ГТЛК и ФГУП «Росморпорт» уже подписали договор финансовой аренды (лизинга) на поставку этих двух судов для обеспечения сообщения между Ленинградской и Калининградской областями.