Москва подождёт: авария на путях сорвала график сразу нескольких поездов

Сход грузовых вагонов на одной из станций Куйбышевской железной дороги привёл к задержке пассажирских поездов дальнего следования. Инцидент произошёл во время маневровых работ и затронул сразу несколько направлений, следующих в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

Задержки пассажирских поездов

По информации перевозчика, изменения в графике коснулись шести пассажирских поездов. Среди них составы, следующие по маршрутам Челябинск — Москва, Самара — Москва, Санкт-Петербург — Самара и Ульяновск — Москва. Задержки затронули поезда № 301, № 64, № 15, № 13, № 9 и № 21.

В компании уточнили, что специалисты оперативно приступили к восстановительным работам. Пассажирам оказывается необходимая информационная поддержка, а движение поездов корректируется с учётом сложившейся ситуации. В РЖД подчёркивают, что предпринимаются меры для минимизации времени опозданий.

Причины происшествия на станции Чаис

Как ранее сообщала Куйбышевская железная дорога, инцидент произошёл на станции Чаис в Пензенской области. Во время маневровых работ маневровый локомотив столкнулся с грузовым поездом. В результате аварии с рельсов сошли 14 цистерн.

В вагонах перевозились дизельное топливо и мазут. По предварительным данным, в результате происшествия пострадавших нет. Угроза для пассажиров и персонала отсутствовала, ситуация находилась под контролем дежурных служб.

Сход цистерн в Оренбургской области

Отдельный инцидент был зафиксирован и на территории Оренбургской области. На станции Тюльпан с рельсов сошли три цистерны с пропан-бутаном. При этом движение поездов на станции не перекрывалось.

В РЖД отметили, что последствий аварии удалось избежать. Пострадавших также не зафиксировано, утечек опасных веществ не произошло. Специалисты провели осмотр инфраструктуры и подвижного состава, после чего станция продолжила работу в штатном режиме.