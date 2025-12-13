Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
поезд
поезд
© commons.wikimedia.org by Вадим Анохин is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Общество
Иван Петровский Опубликована сегодня в 18:01

Москва подождёт: авария на путях сорвала график сразу нескольких поездов

Маневровая авария на Куйбышевской дороге задержала поезда — пресс-служба РЖД

Сход грузовых вагонов на одной из станций Куйбышевской железной дороги привёл к задержке пассажирских поездов дальнего следования. Инцидент произошёл во время маневровых работ и затронул сразу несколько направлений, следующих в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

Задержки пассажирских поездов

По информации перевозчика, изменения в графике коснулись шести пассажирских поездов. Среди них составы, следующие по маршрутам Челябинск — Москва, Самара — Москва, Санкт-Петербург — Самара и Ульяновск — Москва. Задержки затронули поезда № 301, № 64, № 15, № 13, № 9 и № 21.

В компании уточнили, что специалисты оперативно приступили к восстановительным работам. Пассажирам оказывается необходимая информационная поддержка, а движение поездов корректируется с учётом сложившейся ситуации. В РЖД подчёркивают, что предпринимаются меры для минимизации времени опозданий.

Причины происшествия на станции Чаис

Как ранее сообщала Куйбышевская железная дорога, инцидент произошёл на станции Чаис в Пензенской области. Во время маневровых работ маневровый локомотив столкнулся с грузовым поездом. В результате аварии с рельсов сошли 14 цистерн.

В вагонах перевозились дизельное топливо и мазут. По предварительным данным, в результате происшествия пострадавших нет. Угроза для пассажиров и персонала отсутствовала, ситуация находилась под контролем дежурных служб.

Сход цистерн в Оренбургской области

Отдельный инцидент был зафиксирован и на территории Оренбургской области. На станции Тюльпан с рельсов сошли три цистерны с пропан-бутаном. При этом движение поездов на станции не перекрывалось.

В РЖД отметили, что последствий аварии удалось избежать. Пострадавших также не зафиксировано, утечек опасных веществ не произошло. Специалисты провели осмотр инфраструктуры и подвижного состава, после чего станция продолжила работу в штатном режиме.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Рыбные нарезки становятся опасны через три дня хранения — гастроэнтеролог Кашух сегодня в 18:29
Три дня — и всё кончено: привычные деликатесы становятся опасными

Врачи объяснили, какие продукты нельзя покупать заранее к празднику — они портятся быстрее, чем кажется, и могут испортить не только настроение, но и здоровье.

Читать полностью » Жители Пензы сообщили о новых отключениях света — Столица 58 сегодня в 18:14
Город без ламп и иллюзий: как Пенза проверяет терпение на прочность

Несмотря на официальные заявления о полном восстановлении света, жители Пензы продолжают сообщать о масштабных отключениях в разных районах города.

Читать полностью » Миронов заявил о перегрузке учителей из-за учебной программы — депутат Госдумы сегодня в 8:09
Детей хотят учить дольше, но не умнее: школьная система упёрлась в тупик

Сергей Миронов раскритиковал перегруженность школьной программы и заявил, что вместо увеличения сроков обучения нужно сократить лишние предметы.

Читать полностью » Жителям Подмосковья напомнили о наказании за вырубку ёлок — ТАСС сегодня в 7:06
Новогодняя традиция с уголовным финалом: власти напомнили о наказании за ёлки

В Подмосковье напомнили: самовольная рубка ёлок может закончиться не только штрафом, но и тюрьмой. Депутат объяснил, как встретить Новый год законно.

Читать полностью » СК установил хищение десятков миллионов при строительстве военного городка — ТАСС сегодня в 7:06
Контракт на 426 млн, работы — на 55: СК расследует хищения при стройке Росгвардии

Следствие выявило хищение почти 40 млн рублей при строительстве объектов Росгвардии — уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве.

Читать полностью » Штраф до 15 тысяч грозит за нарушение правил установки гирлянд — РИА Новости сегодня в 7:06
Новогодний декор может принести штраф: что важно знать россиянам

Новогодние гирлянды на фасадах и окнах могут привести к штрафу до 15 тысяч рублей, если их установка нарушает правила пожарной безопасности.

Читать полностью » Экс-главу Елизовского поселения арестовали до февраля 2026 года — PrimaMedia сегодня в 6:48
Муниципальная земля привела в СИЗО: громкое дело на Камчатке набирает обороты

Бывшего главу Елизовского поселения отправили под стражу до 2026 года по делу о взятке земельными участками на сумму более 14 млн рублей.

Читать полностью » Развитие зарядной инфраструктуры откроет путь электробусам в область — руководитель Асаул сегодня в 4:36
Подмосковье подключают к электробусам: единая транспортная система выходит на новый уровень

Электробусы готовятся выйти на пригородные маршруты Москвы и области, но для запуска потребуется расширение зарядной инфраструктуры и поэтапная интеграция направлений.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Острова Пхи-Пхи, Симиланы и Ко Самет входят в национальные парки Таиланда — О! Блог
Мир
Украина отклонила вывод ВСУ из Донбасса и запрет на вступление в НАТО в плане США — NYT
Мир
Еврокомиссия не смогла согласовать план по активам России — Politico
Российская армия нанесла удар возмездия по энергообъектам Украины — Минобороны РФ
Мир
Западные страны побегут восстанавливать связи с Россией — премьер Словакии Роберт Фицо
Общество
На трассах Самарской области ограничили проезд грузовиков — ГАИ
Авто и мото
Неправильный ток заряда вызывает газовыделение в аккумуляторе — автоэксперт
Красота и здоровье
Уровень теобромина оказался маркером биологической молодости — Aging
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet