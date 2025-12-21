Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
железная дорога
железная дорога
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 17:05

70 метров провода парализовали город: как мелкая кража устроила большой коллапс в Праге

На главном вокзале Праги из-за кражи кабеля задержаны десятки поездов — ČTK

Утро в чешской столице началось с транспортного коллапса, который затронул как междугородние, так и пригородные маршруты. Железнодорожное сообщение в районе Праги оказалось серьёзно нарушено из-за вмешательства в инфраструктуру безопасности. Об этом сообщает агентство ČTK.

Сбой на главном вокзале

Инцидент произошёл в воскресенье утром на главном вокзале Праги. Неизвестный похитил около 70 метров кабеля, входящего в систему обеспечения безопасности железнодорожного движения. В результате автоматика перестала функционировать в штатном режиме, что сделало невозможным нормальное управление движением поездов.

Задержки и отмены рейсов

По данным агентства, из-за кражи были задержаны десятки поездов, включая пригородные электрички. Часть региональных рейсов пришлось полностью отменить, поскольку их выполнение стало технически невозможным. Пассажиры столкнулись с длительным ожиданием и изменениями в расписании.

В железнодорожных службах сообщили, что восстановительные работы займут значительное время. Завершить ремонт планируется не ранее второй половины дня.

Реакция перевозчика и последствия

В администрации железнодорожной компании заявили, что подозреваемый в краже кабеля уже задержан. Его действия квалифицируются как тяжкое преступление, связанное с нарушением работы критически важной инфраструктуры.

По действующему законодательству злоумышленнику может грозить до восьми лет лишения свободы.

