Пальцы на рельсах, но не сдалась: как 86-летняя бабушка переиграла железную махину

Обычный поход в магазин обернулся для 86-летней жительницы Пензы настоящим испытанием. Женщина потеряла несколько пальцев на ноге под колёсами поезда, но в итоге сумела отстоять свои права в суде.

Как всё произошло

Вечером 12 мая в частном секторе Октябрьского района пенсионерка торопилась за покупками. Чтобы сэкономить время, она решила перебежать железнодорожные пути в неположенном месте прямо перед приближающимся составом. Попытка оказалась роковой: женщина споткнулась и упала. Поезд наехал на её ногу, и врачи были вынуждены ампутировать несколько пальцев.

Юридическая борьба

После происшествия пострадавшая обратилась к Пензенскому транспортному прокурору. Тот подал иск в суд, требуя компенсации за причинённый вред.

"В данной ситуации владелец источника повышенной опасности (ОАО "РЖД") обязан возместить ущерб, причиненный таким источником, а также компенсировать моральный вред независимо от вины причинителя вреда", — пояснили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

Суд поддержал иск: женщине присудили 70 тысяч рублей за моральный вред, а также возмещение расходов на лечение.

Важное предупреждение

Пензенский транспортный прокурор Кирилл Бирюков напомнил жителям региона о рисках, связанных с неосторожным поведением у железной дороги: