Райффайзенбанк прекращает осуществлять трансграничных переводов в иностранной валюте для физических лиц

Райффайзенбанк больше не осуществляет трансграничные переводы от физлиц

Райффайзенбанк, российский дочерний банк австрийской группы Raiffeisen Bank International (RBI), объявил о прекращении осуществления исходящих трансграничных переводов в иностранной валюте для физических лиц, сообщает кредитная организация в Telegram-канале.

Со 2 сентября 2024 года исходящие трансграничные переводы в иностранной валюте будут недоступны для всех клиентов, кроме ограниченного числа в сфере крупного и международного бизнеса. Клиенты могут оформить перевод в иностранной валюте до 16:00 по московскому времени 30 августа.

Пресс-служба кредитной организации пояснила РИА Новости, что в течение последних двух лет банки-корреспонденты последовательно ужесточали процедуры проверки и снижали лимиты на количество исходящих переводов. В связи с этим Райффайзенбанк вынужден был адаптироваться, чтобы соответствовать меняющимся требованиям и сохранять возможность таких переводов для своих клиентов.

Ближайшие две недели Райффайзенбанк сосредоточится на интенсивной обработке трансграничных платежей и поддержке своих клиентов.

Райффайзенбанк работает в России с 1996 года. В своей отчетности за первый квартал Raiffeisen Bank International указывала, что группа активно работает над продажей или выделением российского дочернего банка.

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