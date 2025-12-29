Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Девушка на скутере
Девушка на скутере
© commons.wikimedia.org by Artem Beliaikin from Moscow, Russia is licensed under CC0
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 13:15

Рай на фото — испытание в жизни: изнанка Бали, о которой не предупреждают

Дорожная инфраструктура Бали не справилась с ростом турпотока — Турпром

Когда туристы видят Бали на фотографиях в соцсетях — белоснежные пляжи, виллы с бассейнами и джунгли — создаётся ощущение безупречного тропического рая. Однако за пределами курортных зон и закрытых отельных территорий остров выглядит иначе. Об этом сообщает издание Турпром, изучившее отзывы туристов, мнения гидов, экспатов и местных жителей.

Дороги и пробки за пределами курортов

Одной из первых неожиданностей для путешественников становятся пробки. Они характерны не только для туристических центров, но и для дорог за их пределами. Узкие трассы, плотный поток мотоциклов, туристические автобусы и подъезды к популярным достопримечательностям часто оказываются перегруженными. Особенно напряжённой считается дорога от аэропорта Нгурах-Рай в сторону Убуда через Санур и Денпасар, где в высокий сезон время в пути может увеличиваться вдвое.

Гиды объясняют это тем, что инфраструктура острова формировалась под сельский уклад жизни, а массовый туризм развился значительно позже. В результате дорожная сеть не всегда справляется с возросшей нагрузкой.

Контраст между роскошью и бедностью

За гламурными фасадами курортов скрывается другая реальность. В нескольких кварталах от дорогих вилл можно увидеть дома из листового железа, минимальную инфраструктуру и местных жителей с низким уровнем доходов. Туристы отмечают, что дети иногда просят милостыню возле рынков и оживлённых дорог.

При этом Бали не считается опасным направлением: уровень преступности здесь сравнительно невысок. Однако резкий контраст между туристической "витриной" и повседневной жизнью местных жителей влияет на восприятие острова и часто становится неожиданностью для гостей.

Проблема мусора вне организованных зон

Несмотря на репутацию "зелёного острова", за пределами курортных районов Бали сталкивается с мусорными проблемами. Туристы жалуются на пластиковые бутылки и пакеты вдоль дорог, а также на загрязнённые удалённые пляжи. В ряде мест отсутствуют урны и налаженная система уборки.

Эксперты связывают это с тем, что часть территории относится к общинным землям, где ответственность за чистоту распределена между местными жителями, муниципалитетами и волонтёрами. В то же время в популярных районах — Убуде, Семиньяке и Чангу — уровень чистоты в туристических зонах остаётся высоким.

Активный вулкан рядом с курортами

Бали расположен в зоне вулканической активности. Гора Агунг, считающаяся духовным центром острова, остаётся действующим вулканом. Власти регулярно обновляют карты эвакуации, а при повышенной активности закрывают туристические маршруты. Иногда возможны выбросы пепла и корректировка экскурсионных программ, что также влияет на планы путешественников.

Почему важно увидеть Бали шире

Туристы, выходящие за пределы отелей, отмечают, что знакомство с храмами, музеями, рынками и локальными кафе позволяет лучше понять остров. Такой опыт показывает Бали не только как курорт, но и как сложное, живое пространство с собственными проблемами и традициями.

Бали остаётся красивым и притягательным, но реальность острова гораздо многограннее картинок из соцсетей. Пробки, социальные контрасты и бытовые сложности не отменяют его привлекательности, а лишь делают путешествие более осознанным и насыщенным.

