Летнее рагу с грибами: для его приготовления используются самые свежие сезонные овощи

Летнее овощное рагу с грибами — идеальное блюдо для сезона овощей. Сочетание свежих продуктов в виде рагу или рататуя станет отличным гарниром к мясу или самостоятельным блюдом в жаркие дни. Чтобы овощи получились al dente, их нужно жарить на сильном огне несколько минут, периодически помешивая. Используйте для приготовления рагу сезонные овощи: грибы, лук, морковь, кабачки, сладкий перец, помидоры черри и петрушку.

Ингредиенты на 4 порции:

2 кабачка;

2 репчатых лука;

1 морковь;

250 г шампиньонов;

1 сладкий перец;

10 помидоров черри;

4 зубчика чеснока;

1 пучок петрушки;

1 чайная ложка соли;

0,25 чайной ложки чёрного молотого перца;

3 столовые ложки растительного масла.

Приготовление:

Нарежьте лук и морковь кубиками. Нагрейте сковороду с высокими бортами или вок, налейте масло и обжарьте лук и морковь на сильном огне несколько минут. Промойте и обсушите шампиньоны, нарежьте их на 2-4 части и добавьте к луку и моркови. Обжаривайте всё вместе ещё 3-4 минуты. Очистите сладкий перец от семян и нарежьте его кубиками. Отправьте перец к овощам и готовьте ещё несколько минут. Нарежьте молодые кабачки кубиками и измельчите чеснок. Добавьте их к остальным овощам и обжаривайте 3-5 минут. Нарежьте помидоры черри на 2-4 части и порубите петрушку. Отправьте всё в сковороду, посолите и поперчите рагу. Тушите ещё 5 минут и снимите с плиты.

Летнее овощное рагу с грибами и кабачками готово. Подавайте его тёплым или холодным, оно прекрасно сочетается с шашлыками. Приятного аппетита!

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