Летнее рагу с грибами: для его приготовления используются самые свежие сезонные овощи

Летнее овощное рагу с грибами — идеальное блюдо для сезона овощей. Сочетание свежих продуктов в виде рагу или рататуя станет отличным гарниром к мясу или самостоятельным блюдом в жаркие дни. Чтобы овощи получились al dente, их нужно жарить на сильном огне несколько минут, периодически помешивая. Используйте для приготовления рагу сезонные овощи: грибы, лук, морковь, кабачки, сладкий перец, помидоры черри и петрушку.
Ингредиенты на 4 порции:
- 2 кабачка;
- 2 репчатых лука;
- 1 морковь;
- 250 г шампиньонов;
- 1 сладкий перец;
- 10 помидоров черри;
- 4 зубчика чеснока;
- 1 пучок петрушки;
- 1 чайная ложка соли;
- 0,25 чайной ложки чёрного молотого перца;
- 3 столовые ложки растительного масла.
Приготовление:
- Нарежьте лук и морковь кубиками.
- Нагрейте сковороду с высокими бортами или вок, налейте масло и обжарьте лук и морковь на сильном огне несколько минут.
- Промойте и обсушите шампиньоны, нарежьте их на 2-4 части и добавьте к луку и моркови. Обжаривайте всё вместе ещё 3-4 минуты.
- Очистите сладкий перец от семян и нарежьте его кубиками. Отправьте перец к овощам и готовьте ещё несколько минут.
- Нарежьте молодые кабачки кубиками и измельчите чеснок. Добавьте их к остальным овощам и обжаривайте 3-5 минут.
- Нарежьте помидоры черри на 2-4 части и порубите петрушку. Отправьте всё в сковороду, посолите и поперчите рагу. Тушите ещё 5 минут и снимите с плиты.
Летнее овощное рагу с грибами и кабачками готово. Подавайте его тёплым или холодным, оно прекрасно сочетается с шашлыками. Приятного аппетита!
Фото: commons. wikimedia.org/User:Salimfadhley (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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