Смех и радость: как рагамаффины превращают дом в уютное гнездышко

Эти удивительные кошки похожи на плюшевые игрушки — мягкие, ласковые и бесконечно преданные. Несмотря на забавное название ("рагамаффин" переводится как "оборванец"), эти питомцы — воплощение уюта и нежности.

От рэгдоллов до "дворян"

Рагамаффины — близкие родственники рэгдоллов, известных своим расслабленным, почти "тряпичным" нравом. Однако история породы началась с неожиданного поворота: создательница рэгдоллов запатентовала породу, закрыв путь для других заводчиков.

Группа энтузиастов продолжила эксперименты, скрещивая рэгдоллов с персами, гималайскими и даже самыми обычными дворовыми кошками. В результате появились рагамаффины — такие же ласковые, но с более разнообразной внешностью.

Характер: идеальный компаньон

Любвеобильность — рагамаффины обожают быть рядом с хозяином, мурлыча у него на коленях.

Дружелюбие — легко уживаются с другими животными и обожают детей.

Аккуратность — несмотря на терпение, важно объяснить малышам, как правильно обращаться с кошкой.

Рагамаффины склонны к ожирению, поэтому важно: