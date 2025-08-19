Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Nickolas Titkov from Moscow, Russian Federation is licensed under CC BY-SA 2.0
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 13:08

Смех и радость: как рагамаффины превращают дом в уютное гнездышко

Как ухаживать за рагамаффинами: рекомендации ветеринаров

Эти удивительные кошки похожи на плюшевые игрушки — мягкие, ласковые и бесконечно преданные. Несмотря на забавное название ("рагамаффин" переводится как "оборванец"), эти питомцы — воплощение уюта и нежности.

От рэгдоллов до "дворян"

Рагамаффины — близкие родственники рэгдоллов, известных своим расслабленным, почти "тряпичным" нравом. Однако история породы началась с неожиданного поворота: создательница рэгдоллов запатентовала породу, закрыв путь для других заводчиков.

Группа энтузиастов продолжила эксперименты, скрещивая рэгдоллов с персами, гималайскими и даже самыми обычными дворовыми кошками. В результате появились рагамаффины — такие же ласковые, но с более разнообразной внешностью.

Характер: идеальный компаньон

  • Любвеобильность — рагамаффины обожают быть рядом с хозяином, мурлыча у него на коленях.
  • Дружелюбие — легко уживаются с другими животными и обожают детей.
  • Аккуратность — несмотря на терпение, важно объяснить малышам, как правильно обращаться с кошкой.

Рагамаффины склонны к ожирению, поэтому важно:

  • соблюдать нормы кормления.
  • регулярно посещать ветеринара.

