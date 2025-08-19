Смех и радость: как рагамаффины превращают дом в уютное гнездышко
Эти удивительные кошки похожи на плюшевые игрушки — мягкие, ласковые и бесконечно преданные. Несмотря на забавное название ("рагамаффин" переводится как "оборванец"), эти питомцы — воплощение уюта и нежности.
От рэгдоллов до "дворян"
Рагамаффины — близкие родственники рэгдоллов, известных своим расслабленным, почти "тряпичным" нравом. Однако история породы началась с неожиданного поворота: создательница рэгдоллов запатентовала породу, закрыв путь для других заводчиков.
Группа энтузиастов продолжила эксперименты, скрещивая рэгдоллов с персами, гималайскими и даже самыми обычными дворовыми кошками. В результате появились рагамаффины — такие же ласковые, но с более разнообразной внешностью.
Характер: идеальный компаньон
- Любвеобильность — рагамаффины обожают быть рядом с хозяином, мурлыча у него на коленях.
- Дружелюбие — легко уживаются с другими животными и обожают детей.
- Аккуратность — несмотря на терпение, важно объяснить малышам, как правильно обращаться с кошкой.
Рагамаффины склонны к ожирению, поэтому важно:
- соблюдать нормы кормления.
- регулярно посещать ветеринара.
