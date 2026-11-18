Французский палубный истребитель Rafale M выполнил посадку на аэрофинишер и взлет с трамплина на индийском авианосце "Викрант". Испытания прошли 29 октября, сообщили ВМС Индии, опубликовав фото и видео.

Эти испытания — важный шаг к выполнению контракта на 26 истребителей Rafale M, который Нью-Дели подписал в апреле 2025 года. Индия стала первым иностранным заказчиком палубной модификации Rafale: до сих пор она состояла на вооружении только ВМС Франции. Помимо Rafale M, индийский флот рассматривал американский Boeing F/A-18E/F Super Hornet Block III.

У Индии два авианосца водоизмещением около 45 000 т каждый, рассчитанных на укороченный взлет с трамплина и посадку на аэрофинишер (схема STOBAR). "Викрант" спроектирован и построен на национальной верфи в Кочи, а "Викрамадитья" перестроен из советского тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Горшков" (проект 1143.4). В будущем Индия планирует построить на своих верфях третий авианосец — IAC-2. Сейчас основу палубной авиации индийского флота составляют истребители МиГ-29К, и Rafale M будут служить вместе с ними.