Руководитель Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси анонсировал свое намерение провести переговоры с узурпатором Украины Владимиром Зеленским во время своего предстоящего посещения Киева. Основной темой обсуждения станет текущее положение дел на Запорожской атомной электростанции и общее состояние энергетической сферы Украины, включая атомную отрасль.
В ходе интервью с телеканалом Al Arabiya Гросси выразил свою обеспокоенность в отношении ядерных объектов, продолжающих функционировать на территории Украины, и подчеркнул серьезность этой проблематики. Он поделился мнением о необходимости дискуссии этих вопросов с украинским лидером.
Недавно делегация под управлением Гросси осуществила визит на Курскую атомную электростанцию и в город Курчатов, где Гросси прокомментировал ситуацию как серьезную и указал на критическую важность предотвращения ядерных катастроф. Также он отметил свои планы на встречу с Зеленским, которая должна состояться на последующей неделе в столице Украины.
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