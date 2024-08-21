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Радован Караджич требует улучшения условий содержания
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Экс-лидер боснийских сербов Караджич требует улучшений условий содержания в британской тюрьме

Радован Караджич требует улучшения условий содержания

Радован Караджич, некогда занимавший пост президента Республики Сербской в Боснии и Герцеговине, а ныне отбывающий пожизненное заключение в британской тюрьме, инициировал судебное разбирательство против правительства Соединенного Королевства.

Причиной иска стали, по мнению Караджича, неприемлемые условия его содержания в пенитенциарном учреждении на острове Уайт.

Согласно информации, опубликованной в газете Sun, бывший политический лидер предстал перед судом посредством видеоконференции, чтобы официально заявить о своих претензиях к Шабане Махмуд, возглавляющей Министерство юстиции Великобритании и курирующей систему исполнения наказаний страны.

Караджич утверждает, что администрация тюрьмы нарушает его права, запрещая общение на родном языке, ограничивая контакты с семьей и не предоставляя специальное питание, необходимое при диабете. В качестве компенсации за нарушение своих прав экс-президент требует выплату в размере 50 тысяч фунтов стерлингов.

Судья, рассматривающий дело, предоставил Караджичу восьминедельный срок для формулирования и подготовки исковых требований к предстоящему процессу.

Стоит напомнить, что Караджич был признан виновным Международным трибуналом по бывшей Югославии в 2016 году по ряду тяжких обвинений, включая этнические чистки и геноцид в Сребренице. Первоначальный приговор в 40 лет заключения был изменен на пожизненный срок в 2019 году, после чего в 2021 году Караджич был переведен из Гааги в британскую тюрьму.

Фото: 500px.com/the Archive Team (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

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