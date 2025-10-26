Молчание громче гитар: почему Radiohead скрылись на семь лет
Фанаты Radiohead долго ждали новостей о возможном возвращении группы на сцену. Семилетний перерыв в гастролях, начавшийся после завершения мирового тура A Moon Shaped Pool в 2018 году, объясняется личными причинами и необходимостью сделать паузу. Об этом фронтмен группы Том Йорк рассказал в интервью The Times.
Почему группа остановилась
Йорк пояснил, что после интенсивного турне музыканты почувствовали, что им нужно остановиться, чтобы избежать эмоционального и физического выгорания.
"Я думаю, что у нас что‑то не заладилось, поэтому нам пришлось остановиться. Шоу были великолепными, но было похоже, что нужно было остановиться, прежде чем мы свалились бы с обрыва", — сказал фронтмен Radiohead Том Йорк.
Он отметил, что успешные концерты не уберегли их от усталости, и на этот раз важно было прислушаться к себе, чтобы сохранить творческую энергию и здоровье.
Личные потери и переживания
Помимо усталости от гастролей, значительное влияние на решение группы сделать паузу оказала личная трагедия Йорка — смерть его первой жены Рэйчел Оуэн в декабре 2016 года.
"Мне все равно нужно было сделать остановку. Потому что я не давал себе времени горевать", — признался музыкант.
Эта потеря стала для артиста тяжёлым испытанием, и он подчеркнул, что пауза помогла ему пережить горе и восстановить эмоциональное равновесие.
Слухи о новом туре
Недавно фанаты Radiohead заметили странные флаеры в таких городах, как Мадрид, Копенгаген и Лондон. Эти находки породили надежду на то, что группа может вернуться с новым туром после длительного хиатуса. Пока официального подтверждения нет, но поклонники активно обсуждают возможность новых концертов и ждут анонсов.
Возможные последствия перерыва
Долгая пауза дала музыкантам шанс переосмыслить своё творчество, подготовиться к новым идеям и сохранить единство коллектива. Перерыв может также создать дополнительный интерес к будущим выступлениям, так как фанаты соскучились по живым концертам группы.
А что если…
Если Radiohead действительно объявят о новом туре, это может стать одним из самых ожидаемых музыкальных событий последних лет. Группа, известная своей внимательностью к качеству живых выступлений, наверняка предложит зрителям уникальное шоу, отражающее пройденный путь и новые музыкальные идеи.
Плюсы и минусы перерыва
|Плюсы
|Минусы
|Время для восстановления эмоционального и физического состояния
|Длительное отсутствие новых концертов и прямого контакта с фанатами
|Возможность создать свежие музыкальные идеи
|Риск потерять часть аудитории, привыкшей к регулярным турне
|Снижение вероятности выгорания и профессионального стресса
|Финансовые потери от отсутствия гастрольной активности
FAQ
Как долго Radiohead не выступали на сцене?
С 2018 года после завершения мирового турне A Moon Shaped Pool.
Что стало причиной перерыва?
Основные причины — эмоциональная усталость от турне и личные потери Тома Йорка.
Есть ли признаки возвращения группы?
Появление загадочных флаеров в крупных европейских городах вызвало слухи о возможном новом туре.
Интересные факты
-
Турне A Moon Shaped Pool стало одним из самых масштабных в истории группы.
-
Том Йорк всегда уделял большое внимание эмоциональному состоянию коллектива и своей семье.
-
Radiohead известны тем, что редко делают паузы, но каждая пауза становится поводом для новых творческих открытий.
Исторический контекст
Radiohead сформировались в 1985 году и с тех пор стали одной из самых влиятельных британских рок-групп. Их эксперименты с электронными и альтернативными жанрами сделали группу культовой, а каждая новая пластинка и тур вызывают огромный интерес у поклонников по всему миру.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru