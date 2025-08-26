Почти 30 лет тишины — и вдруг мировой хит: как Radiohead покорили TikTok

Когда песня, написанная почти тридцать лет назад, внезапно оказывается в топе мировых чартов — это всегда история, полная неожиданностей. Именно так произошло с композицией Radiohead "Let Down", которая в августе 2025 года ворвалась в Billboard Hot 100. Причина проста и современна: TikTok.

Вторая жизнь старых треков

Впервые выпущенная в 1997 году на легендарном альбоме "OK Computer", песня "Let Down" изначально не имела такой громкой славы, как "Creep" или "Karma Police". Но сегодня именно она стала вирусным саундтреком для тысяч коротких видео, что позволило композиции попасть в топ-100 чарта Billboard.

Этот феномен не уникален: TikTok уже "воскрешал" песни прошлых десятилетий. "Running Up That Hill" Кейт Буш или "Dreams" Fleetwood Mac вновь обрели массовую популярность, становясь музыкальным фоном для роликов о повседневности — от макияжа до кулинарии. Но у "Let Down" другая судьба: здесь трек чаще оказывается в центре внимания, а не за кадром.

Атмосфера, которая цепляет

Главный секрет популярности Radiohead — в эмоциональной глубине. Как отмечают пользователи TikTok, "Let Down" звучит пронзительно грустно, но при этом в ней ощущается светлая надежда.

"Эта песня — о том, что тоска не уходит, если от неё бежать, — она становится лишь сильнее", — пишут комментаторы.

На волне нового интереса трек всё чаще сопровождает эмоциональные клипы о жизненных трудностях или монтажи культовых фильмов. Одним из ключевых моментов стало использование песни в финальной сцене первого сезона сериала "Медведь" — именно это подтолкнуло пользователей активно применять её в собственных роликах.

Статистика и интересные факты

По данным Google Trends, к весне 2025 года запросы о "Let Down" выросли в несколько раз, а летом их пик совпал с попаданием композиции в Billboard. Это уже третий случай, когда Radiohead благодаря TikTok попадают в актуальные чарты.