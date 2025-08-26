Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Парень мечтает
Парень мечтает
© freepik.com is licensed under Public domain
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 0:50

Почти 30 лет тишины — и вдруг мировой хит: как Radiohead покорили TikTok

Песня Radiohead Let Down впервые вошла в Billboard Hot 100 благодаря TikTok

Когда песня, написанная почти тридцать лет назад, внезапно оказывается в топе мировых чартов — это всегда история, полная неожиданностей. Именно так произошло с композицией Radiohead "Let Down", которая в августе 2025 года ворвалась в Billboard Hot 100. Причина проста и современна: TikTok.

Вторая жизнь старых треков

Впервые выпущенная в 1997 году на легендарном альбоме "OK Computer", песня "Let Down" изначально не имела такой громкой славы, как "Creep" или "Karma Police". Но сегодня именно она стала вирусным саундтреком для тысяч коротких видео, что позволило композиции попасть в топ-100 чарта Billboard.

Этот феномен не уникален: TikTok уже "воскрешал" песни прошлых десятилетий. "Running Up That Hill" Кейт Буш или "Dreams" Fleetwood Mac вновь обрели массовую популярность, становясь музыкальным фоном для роликов о повседневности — от макияжа до кулинарии. Но у "Let Down" другая судьба: здесь трек чаще оказывается в центре внимания, а не за кадром.

Атмосфера, которая цепляет

Главный секрет популярности Radiohead — в эмоциональной глубине. Как отмечают пользователи TikTok, "Let Down" звучит пронзительно грустно, но при этом в ней ощущается светлая надежда.

"Эта песня — о том, что тоска не уходит, если от неё бежать, — она становится лишь сильнее", — пишут комментаторы.

На волне нового интереса трек всё чаще сопровождает эмоциональные клипы о жизненных трудностях или монтажи культовых фильмов. Одним из ключевых моментов стало использование песни в финальной сцене первого сезона сериала "Медведь" — именно это подтолкнуло пользователей активно применять её в собственных роликах.

Статистика и интересные факты

По данным Google Trends, к весне 2025 года запросы о "Let Down" выросли в несколько раз, а летом их пик совпал с попаданием композиции в Billboard. Это уже третий случай, когда Radiohead благодаря TikTok попадают в актуальные чарты.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Дочь Даны Борисовой Полина Аксенова перенесла операцию по увеличению груди вчера в 16:56

Подарок на 18-летие: дочь Даны Борисовой легла под нож ради мечты

Дочь Даны Борисовой Полина решилась на увеличение груди и рассказала, что операция оказалась проще, чем ожидала. Но это был лишь один из её экспериментов с внешностью.

Читать полностью » Сергей Соседов раскритиковал идею включить песни Shaman в школьную программу вчера в 15:50

Shaman в учебниках, Чайковский на задворках? Соседов сказал своё слово

Идея включить песни Shaman в школьную программу вызвала бурную дискуссию: критики требуют опираться на классику, а депутаты настаивают на патриотизме.

Читать полностью » Денис Майданов назвал Крым лучшим местом для отдыха вчера в 14:46

"Лучшее место на Земле": где Денис Майданов нашёл свой личный рай

Денис Майданов рассказал, почему считает Крым лучшим местом на Земле, и поделился своим опытом путешествий по полуострову во время пандемии.

Читать полностью » Валерий Леонтьев выступил на вчера в 13:38

Леонтьев снова на сцене: настоящая причина удивила даже поклонников

Почему Валерий Леонтьев неожиданно вышел на сцену "Новой волны" в Казани? Слухи о деньгах опровергнуты — причина оказалась куда более личной.

Читать полностью » Суд в США предъявил Lil Nas X четыре обвинения, включая сопротивление полиции вчера в 12:56

Как рассвет в Голливуде обернулся для Lil Nas X четырьмя обвинениями подряд

Громкий скандал в Лос-Анджелесе: Lil Nas X задержан нагим на улице, обвинён по четырём статьям и отпущен под залог с условием лечения.

Читать полностью » Андрес Веленкосо и Ева Лонгория снимутся в фильме вчера в 11:54

Голливудская икона и испанский сердцеед: дуэт, который перевернёт экранизацию романа Анны Тодд

Экранизация романа Анны Тодд "Последний рассвет" собрала яркий актёрский состав: Ева Лонгория, Андрес Веленкосо и Майя Рефикко в драме о любви и поиске себя.

Читать полностью » Юрий Антонов объяснил причину отмены выступления на вчера в 10:50

Экстренная госпитализация или закулисная игра? Что скрывает история с Юрием Антоновым

Юрий Антонов не вышел на сцену "Новой волны" в Казани. Почему его выступление отменили и действительно ли певца увезли на скорой?

Читать полностью » Блогеры заметили изменение внешности в YouTube Shorts — Google признала тесты ИИ вчера в 9:46

Что происходит с лицами на YouTube: странные изменения заметили тысячи зрителей

YouTube тестирует ИИ, который незаметно изменяет лица и детали на видео. Блогеры замечают искажения и опасаются потерять доверие аудитории.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Автоэксперт Алексей Тузов назвал слабые места китайских автомобилей
Спорт и фитнес

Учёные Mayo Clinic назвали расход калорий при 100 отжиманиях
Еда

Как приготовить свинину с ананасами: пошаговая инструкция от кулинарного эксперта
Наука и технологии

NASA: поверхность астероида Бенну миллиарды лет подвергалась бомбардировке микрометеоритов
Питомцы

Доктор Николетта Серети: по тону лая можно определить состояние собаки
Авто и мото

Orbis Electric показала в США аксиальный электродвигатель HaloDrive с плотностью 100 Нм/кг
Садоводство

Как вырастить гигантскую тыкву: все секреты прищипки
Еда

Как приготовить сочные манты с мясом и картошкой: пошаговая инструкция
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru