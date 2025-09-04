Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© flickr.com by SDF's photo team is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 13:03

Неожиданная встреча изменила всё: как Radiohead решили вернуться на сцену

Radiohead вернутся на сцену в ноябре 2025 года после семилетнего перерыва

Британская группа Radiohead готовится вернуться на сцену спустя семь лет после своего последнего тура. Для поклонников это событие станет одним из главных музыкальных моментов осени: коллектив не выступал вживую с 2018 года, когда заканчивал гастроли в поддержку девятого студийного альбома A Moon Shaped Pool.

Как возобновились репетиции

Идея снова выйти на сцену появилась не сразу. По словам барабанщика Фила Селуэя, прошлой зимой музыканты собрались исключительно для того, чтобы поиграть вместе. Это была попытка вспомнить атмосферу, в которой создавалась их музыка.

"После семилетнего перерыва было очень здорово снова сыграть эти песни и восстановить связь с музыкальной идентичностью, которая глубоко засела в каждом из нас пятерых", — сказал барабанщик Фил Селуэй.

Именно эта встреча подтолкнула участников Radiohead к решению выступить перед публикой.

Гастрольный график

Первым городом, где фанаты услышат культовые композиции, станет Мадрид. С 4 по 8 ноября Radiohead дадут серию концертов на 15-тысячной арене Movistar Arena. После этого музыканты отправятся в Болонью, Лондон и Копенгаген. В каждом из этих городов состоятся по четыре шоу.

Финальной точкой станет Берлин, где на арене Uber Arena, рассчитанной на 17 тысяч зрителей, пройдут заключительные выступления с 8 по 12 декабря.

Последние годы группы

Последние концерты Radiohead состоялись летом 2018 года. Тогда они завершили тур в поддержку пластинки A Moon Shaped Pool. После этого участники группы разошлись по своим проектам.

Фронтмен Том Йорк и гитарист Джонни Гринвуд основали группу The Smile, которая за короткий срок выпустила три альбома и активно гастролировала. Остальные музыканты также занимались сольными проектами: от саундтреков для кино до сольных альбомов.

