В Армении произошла смена руководства Общественного радио Армении (ОРА). Вместо Гарегина Хумаряна, который ранее критиковал премьер-министра Никола Пашиняна, новым исполнительным директором был избран Армен Колоян, сотрудник "Радио Свобода"*. Решение о назначении было принято советом общественного вещателя республики.
По информации армянских СМИ, Колоян был поддержан властями страны. В ходе конкурса на замещение вакантной должности за него проголосовали пять из семи членов совета. Всего в конкурсе участвовали восемь кандидатов.
Хумарян, который также выдвинул свою кандидатуру, не получил ни одного голоса. Он назвал итоги конкурса результатом административно-правовых махинаций и заявил о намерении обжаловать его в суде. По его словам, процесс обжалования был подготовлен заранее.
Газета "Грапарак" (Площадь) сообщает, что Колоян был кандидатом от властей. Он проживает с семьей в Праге, где расположен центральный офис "Радио Свобода"*.
Напомним, что Хумарян в феврале критиковал политику премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
*Признано СМИ-иноагентом в России
Фото: commons. wikimedia.orgНиколас Джи(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.)
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