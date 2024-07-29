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Радио Армении возглавит сотрудник Армен Колоян
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Радио Армении возглавит сотрудник Армен Колоян

В Армении произошла смена руководства Общественного радио Армении (ОРА). Вместо Гарегина Хумаряна, который ранее критиковал премьер-министра Никола Пашиняна, новым исполнительным директором был избран Армен Колоян, сотрудник "Радио Свобода"*. Решение о назначении было принято советом общественного вещателя республики.

По информации армянских СМИ, Колоян был поддержан властями страны. В ходе конкурса на замещение вакантной должности за него проголосовали пять из семи членов совета. Всего в конкурсе участвовали восемь кандидатов.

Хумарян, который также выдвинул свою кандидатуру, не получил ни одного голоса. Он назвал итоги конкурса результатом административно-правовых махинаций и заявил о намерении обжаловать его в суде. По его словам, процесс обжалования был подготовлен заранее.

Газета "Грапарак" (Площадь) сообщает, что Колоян был кандидатом от властей. Он проживает с семьей в Праге, где расположен центральный офис "Радио Свобода"*.

Напомним, что Хумарян в феврале критиковал политику премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

*Признано СМИ-иноагентом в России

Фото: commons. wikimedia.orgНиколас Джи(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.)

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