В Чернобыли меряют радиацию, чтобы приступить к тушению лесного пожара

В Чернобыльской зоне отчуждения в Киевской области возник пожар, площадь которого оценивается примерно в 20 гектаров. Из-за этого пожара и тления торфяников в Броварском районе возможно появление дыма в воздухе. Жителям рекомендуется не проводить много времени на улице и держать окна закрытыми.

Сейчас проводится измерение радиационного фона. По предварительным данным, он находится в пределах нормы.

Чернобыльский заповедник был создан в 2016 году на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС. Его площадь составляет около 226 тысяч гектаров, что примерно равно двум третям площади зоны отчуждения. Основная цель создания заповедника — сохранение флоры и фауны, стабилизация гидрологического режима, реабилитация земель, загрязнённых радиацией, и проведение научных исследований.

В результате аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году зона отчуждения была загрязнена радионуклидами. Из-за пожара в Чернобыльской зоне необходимо продолжать контролировать уровень радиационного фона и принимать меры для обеспечения безопасности населения.

Фото: From Wikimedia Commons/ State agency of Ukraine on Exclusion Zone management (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)