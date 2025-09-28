Сколько секций радиатора нужно для квартиры: формулы и примеры

Даже если вы далеки от темы отопления, очевидно: от правильного расчёта количества секций радиатора зависит эффективность системы, уровень тепла и экономия энергоресурсов. Количество секций напрямую влияет на теплоотдачу, равномерность прогрева комнаты, скорость нагрева воздуха и удобство регулировки температуры.

В этой статье мы разберём, сколько секций радиатора будет оптимально для квартиры, как рассчитать их количество и на какие факторы обратить внимание.

От чего зависит теплоотдача одной секции

Мы рассматриваем только секционные радиаторы, то есть сборные отопительные приборы, где отдельный элемент — это секция. Они бывают чугунные, алюминиевые, стальные и биметаллические.

Материал изготовления

Чугун : высокая инертность — медленно нагреваются и долго остывают. Теплоотдача 80-160 Вт/секцию.

Сталь (панельные радиаторы) : быстро реагируют на температуру, но инертность ниже. Мощность 120-170 Вт/элемент.

Алюминий : высокая теплопроводность, теплоотдача 180-200 Вт/секцию.

Биметалл: сочетает прочность стали и теплопроводность алюминия. Средняя теплоотдача 180-200 Вт.

Температура теплоносителя

Чем выше температура воды в системе, тем больше тепла отдаёт секция. В России стандарт — +70 °C на входе и +50 °C на выходе. Современные котлы могут работать при +40…+60 °C, что уменьшает фактическую теплоотдачу.

Давление в системе

При низком давлении циркуляция замедляется, и теплоотдача каждой секции падает.

Способ подключения

Диагональное : максимальная эффективность.

Боковое : чуть меньше КПД, особенно при длинных радиаторах.

Нижнее: уступает диагональному, но лучше бокового по равномерности.

Как рассчитать количество секций

1. Определите теплопотребность помещения

Обычно на 1 м² требуется около 100 Вт тепла. Для угловых комнат или помещений с большими окнами — 120 Вт/м².

Формула:

Необходимое тепло = Площадь x Удельный коэффициент

Пример: для комнаты 20 м² потребуется 20×100 = 2000 Вт.

2. Учтите теплопотери

Угловая комната: +10%

Старые окна: +10%

Потери через потолок: +5%

Если помещение угловое и с плохим окном:

2000 Вт + 20% = 2400 Вт.

3. Выберите радиатор

Допустим, берём алюминиевый радиатор с теплоотдачей 180 Вт/секцию.

Расчёт:

2400 / 180 = 13,3 → округляем вверх до 14 секций.

Важно: в продаже чаще встречаются радиаторы до 12 секций. В таком случае выбирайте радиатор с более мощными секциями, чтобы не перегружать систему.

Правильно подобранный радиатор обеспечивает равномерный прогрев и комфорт в помещении. Количество секций рассчитывают по площади, теплопотерям и типу материала. Для квартиры приведённых формул достаточно, но для частного дома лучше сделать детальный теплотехнический расчёт. Это поможет учесть все нюансы и избежать ошибок.