Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Батарея
Батарея
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Дом
Александр Александров Опубликована сегодня в 11:33

Сколько секций радиатора нужно для квартиры: формулы и примеры

Оптимальное количество секций радиатора отопления для квартиры

Даже если вы далеки от темы отопления, очевидно: от правильного расчёта количества секций радиатора зависит эффективность системы, уровень тепла и экономия энергоресурсов. Количество секций напрямую влияет на теплоотдачу, равномерность прогрева комнаты, скорость нагрева воздуха и удобство регулировки температуры.

В этой статье мы разберём, сколько секций радиатора будет оптимально для квартиры, как рассчитать их количество и на какие факторы обратить внимание.

От чего зависит теплоотдача одной секции

Мы рассматриваем только секционные радиаторы, то есть сборные отопительные приборы, где отдельный элемент — это секция. Они бывают чугунные, алюминиевые, стальные и биметаллические.

Материал изготовления

  • Чугун: высокая инертность — медленно нагреваются и долго остывают. Теплоотдача 80-160 Вт/секцию.

  • Сталь (панельные радиаторы): быстро реагируют на температуру, но инертность ниже. Мощность 120-170 Вт/элемент.

  • Алюминий: высокая теплопроводность, теплоотдача 180-200 Вт/секцию.

  • Биметалл: сочетает прочность стали и теплопроводность алюминия. Средняя теплоотдача 180-200 Вт.

Температура теплоносителя

Чем выше температура воды в системе, тем больше тепла отдаёт секция. В России стандарт — +70 °C на входе и +50 °C на выходе. Современные котлы могут работать при +40…+60 °C, что уменьшает фактическую теплоотдачу.

Давление в системе

При низком давлении циркуляция замедляется, и теплоотдача каждой секции падает.

Способ подключения

  • Диагональное: максимальная эффективность.

  • Боковое: чуть меньше КПД, особенно при длинных радиаторах.

  • Нижнее: уступает диагональному, но лучше бокового по равномерности.

Как рассчитать количество секций

1. Определите теплопотребность помещения

Обычно на 1 м² требуется около 100 Вт тепла. Для угловых комнат или помещений с большими окнами — 120 Вт/м².

Формула:
Необходимое тепло = Площадь x Удельный коэффициент

Пример: для комнаты 20 м² потребуется 20×100 = 2000 Вт.

2. Учтите теплопотери

  • Угловая комната: +10%

  • Старые окна: +10%

  • Потери через потолок: +5%

Если помещение угловое и с плохим окном:
2000 Вт + 20% = 2400 Вт.

3. Выберите радиатор

Допустим, берём алюминиевый радиатор с теплоотдачей 180 Вт/секцию.

Расчёт:
2400 / 180 = 13,3 → округляем вверх до 14 секций.

Важно: в продаже чаще встречаются радиаторы до 12 секций. В таком случае выбирайте радиатор с более мощными секциями, чтобы не перегружать систему.

Правильно подобранный радиатор обеспечивает равномерный прогрев и комфорт в помещении. Количество секций рассчитывают по площади, теплопотерям и типу материала. Для квартиры приведённых формул достаточно, но для частного дома лучше сделать детальный теплотехнический расчёт. Это поможет учесть все нюансы и избежать ошибок.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Простые решения для уюта в квартире: хранение, свет и мебель сегодня в 3:08

Квартира кажется холодной? Эти решения наполнят её теплом и гармонией

Как быстро наполнить дом уютом, если времени мало? Простые решения с хранением, освещением и мебелью помогут создать комфорт.

Читать полностью » Простые способы удаления нагара от сахара в кастрюле сегодня в 2:05

Варенье пригорело? Ошибка, которую совершают все хозяйки на кухне

Варенье часто пригорает ко дну кастрюли, оставляя плотный нагар. Как очистить эмаль, алюминий и нержавейку без риска испортить посуду?

Читать полностью » Почти каждый второй россиянин хотя бы раз покупал поддельные товары для дома сегодня в 1:10

Фальшивки на полках: подделки бытовой техники и инструментов захлестнули магазины

Поддельные товары для ремонта и дома встречаются всё чаще. Почему россияне их покупают и чем такие покупки могут обернуться?

Читать полностью » Эксперт Елена Игнатьева рассказала, чем филодендрон удобен для выращивания дома сегодня в 0:14

От лианы до гиганта: какие виды филодендрона делают интерьер эффектным

Филодендрон — тропический красавец, который легко приживается в квартире. Как ухаживать за растением и какие виды лучше выбрать?

Читать полностью » Микроквартиры стали законным форматом жилья и объектом для инвестиций вчера в 23:42

Микроквартиры в Москве: новый формат жилья или вынужденная мера

Почему микроквартиры становятся всё популярнее в Москве? Рассмотрим их плюсы и минусы, а также инвестиционный потенциал.

Читать полностью » Апартаменты в России: основные плюсы и минусы покупки такого жилья вчера в 23:40

Плюсы и минусы апартаментов: на что обратить внимание перед покупкой

Апартаменты дешевле квартир и удобны для аренды, но у них есть серьёзные минусы: отсутствие прописки, льгот и стандартов. Разбираем все нюансы.

Читать полностью » Эксперты назвали плюсы и минусы самостоятельного ремонта и работы с бригадой вчера в 23:38

Ремонт своими руками или бригада под ключ: что выгоднее на самом деле

Что выгоднее: делать ремонт своими руками или доверить его профессионалам? Сравниваем плюсы и минусы обоих подходов и ищем золотую середину.

Читать полностью » Налог при продаже квартиры: сколько лет нужно владеть жильём для освобождения вчера в 23:36

Как законно уменьшить налоги на жильё в любом регионе России

Как владельцам недвижимости законно уменьшить налоги? Разбираем все способы: от льгот и вычетов до грамотного оформления сделок с жильём.

Читать полностью »

Новости
Еда

Запечённый кролик с майонезом и горчицей сохраняет мягкость мяса
Туризм

Древние города в скалах: Иордания, Турция, Шри-Ланка, Корея и Осетия
Питомцы

Ветеринары: кошкам можно давать печень не чаще двух раз в неделю
Спорт и фитнес

Баринов забил победный гол: "Локомотив" обыграл "Рубин" в РПЛ
Красота и здоровье

В Москве 15-летний Максим рискует потерять почку после ошибок врачей
Садоводство

Садоводы используют тепловые лампы для защиты перца от холода в ночное время
Красота и здоровье

Скрытый голод связан с нехваткой витаминов и минералов в рационе — эндокринолог Зухра Павлова
Технологии

YouTube Labs открывает авторам доступ к экспериментам с ИИ — пока только в США
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet