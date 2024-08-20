Раскрыт секрет радиационной устойчивости кроликов

Ученые из Сибирского федерального университета установили, что молодые кролики демонстрируют устойчивость к воздействию малых доз радиации, которые не только не вредят их организму, но и стимулируют процессы кроветворения.

Это было выявлено при изучении влияния трития, радиоактивного изотопа водорода, образующегося в ходе работы АЭС. В ходе эксперимента, кролики, подвергавшиеся воздействию трития, показали нормальные клинические и гематологические показатели. Особенно удивительным оказалось то, что малые дозы радиации стимулируют кроветворные органы кроликов — селезенку и красный костный мозг.

Исследователи также обнаружили, что гуминовые кислоты, присутствующие в воде, могут играть роль радиопротектора, стабилизируя воздействие радиации. Этот вывод открывает новые возможности в поиске эффективных радиопротекторов, таких как гуминовые вещества и фуллеренолы, сообщает РИА Новости.

Ученые подчеркивают, что в условиях возрастающего радиационного загрязнения планеты, особенно мирового океана, развитие новых стратегий защиты становится все более актуальным.

Ионизи́рующее излуче́ние (неточный синоним с более широким значением — радиация) — потоки фотонов и других элементарных частиц или атомных ядер, способные ионизировать вещество.

Фото: unsplash.com/Daniel Watson (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)