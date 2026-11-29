Воздействие умеренных доз ионизирующего излучения на головной мозг способно перестроить работу иммунных клеток таким образом, что они начинают разрушать токсичные белковые агрегаты, разрушающие нейроны. Группа российских исследователей продемонстрировала, что такая «иммунная уборка» приводит к восстановлению моторных функций и памяти у лабораторных мышей с моделью таупатии — группы тяжёлых, пока не поддающихся лечению нейродегенеративных заболеваний. Результаты работы, поддержанной Российским научным фондом, опубликованы в журнале Molecular Neurobiology.

Белковая катастрофа в нейронах

Основу таупатий составляет патологическое изменение белка тау. В здоровом организме этот белок служит каркасом, поддерживающим внутреннюю структуру нервных клеток и обеспечивающим транспорт веществ внутри них. Однако при генетических сбоях или молекулярных нарушениях тау теряет нативную структуру и слипается в плотные, нерастворимые включения. Эти скопления оказывают прямое токсическое действие на клетки, блокируя их метаболизм и приводя к гибели нейронов.

Поскольку нейроны центральной нервной системы практически не регенерируют, их потеря необратима. Клинически это проявляется как прогрессивное угасание когнитивных функций, нарушение памяти и снижение двигательных способностей. На сегодняшний день фармакология не предлагает препаратов, которые могли бы остановить этот процесс или надолго компенсировать симптомы.

Активация микроглии как терапевтический механизм

Коллектив из Научно-исследовательского института общей патологии и патофизиологии, Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского, Объединенного института ядерных исследований, Института физики высоких энергий имени А.А. Логунова и ряда других научных центров проверил гипотезу о возможном нейрорегенеративном эффекте локальной радиотерапии.

Эксперименты проводились на мышах с дефектным геном, вызывающим таупатию. Облучение начиналось на ранней стадии развития симптомов. Животным вводили гамма-излучение, а через три дня воздействовали пучком ядер углерода-12 высокой энергии. Доги были строго контролируемыми — менее 1 Грей, что исключает радиационный ущерб для здоровых тканей.

Ключевым звеном в цепочке положительных изменений оказалась активация микроглии — клеток, выполняющих роль макрофагов в головном мозге. Под влиянием излучения эти клетки сместили свой функциональный акцент: вместо хронического воспалительного ответа они включили механизмы фагоцитоза и очистки тканей. В результате в мозжечке облученных животных количество патологического тау-белка сократилось на 76% по сравнению с контрольной группой. Это снижение позволило восстановить нарушенный обмен серотонина, нейромедиатора, критически важного для регуляции настроения и двигательных программ.

Восстановление функций через структурную чистоту

Наблюдения продолжались 11 недель. К концу эксперимента, когда контрольные мыши с таупатией уже передвигались с заметным трудом, группа, прошедшая радиотерапию, демонстрировала показатели, приближенные к здоровым особям. Облученные грызуны в полтора раза лучше держали равновесие, проявляли более высокую мышечную силу и сохраняли страх-обусловленную контекстуальную память.

Этот эффект подтверждает, что локальное воздействие ионизирующего излучения способно модулировать микроглиальный ответ, превращая защитные клетки мозга из участников хронического воспаления в агенты очистки нейронов. Хотя работа проведена на животной модели и требует верификации в клинических испытаниях, она указывает на принципиально иной подход к борьбе с нейродегенерацией: не подавление симптомов, а устранение самой причины их возникновения — токсичных белковых скоплений.