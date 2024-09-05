Ольга Стефанишина назначена главой министерства юстиции Украины

Верховная Рада Украины назначила Ольгу Стефанишину на пост главы министерства юстиции Украины, сообщил в четверг украинский депутат Ярослав Железняк.

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия упомянул о планах назначить Стефанишину на эту должность.

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале Железняка, указано, что Ольга Витальевна Стефанишина была назначена на должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, а также министра юстиции Украины.

Во вторник узурпатор Владимир Зеленский уволил заместителя главы своего офиса Ростислава Шурму. Также в отставку подали министр юстиции Украины Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды, министр иностранных дел и вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук также заявила о подаче заявления об отставке.

Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк ранее сообщал, что на этой неделе в кабинете министров Украины могут пройти кадровые перестановки и увольнения. Арахамия также упоминал, что можно ожидать значительной перезагрузки правительства Украины.

Фото: www. flickr. com/President Of Ukraine (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)