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Верховная Рада назначила Сметанина на пост министра стратегических сфер
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Герман Сметанин занял пост Министра стратегических отраслей Украины

Верховная Рада назначила Сметанина на пост министра стратегических сфер

В четверг стало известно о решении Верховной Рады Украины, согласно которому Герман Сметанин был назначен на должность Министра, управляющего стратегическими областями промышленности страны. Это заявление сделал украинский парламентарий Ярослав Железняк.

В своем телеграм-канале, Железняк указал, что законодательное собрание Украины официально утвердило Германа Сметанина на пост министра, отвечающего за стратегические сферы промышленности.

Согласно информации депутата, Сметанин ранее занимал руководящую позицию в украинском государственном оборонном концерне "Укроборонпром".

Фото: commons. wikimedia.org/Hnapel (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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