Герман Сметанин занял пост Министра стратегических отраслей Украины

В своем телеграм-канале, Железняк указал, что законодательное собрание Украины официально утвердило Германа Сметанина на пост министра, отвечающего за стратегические сферы промышленности.

В четверг стало известно о решении Верховной Рады Украины, согласно которому Герман Сметанин был назначен на должность Министра, управляющего стратегическими областями промышленности страны. Это заявление сделал украинский парламентарий Ярослав Железняк.

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