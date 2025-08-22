Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Ракетка и мячи для большого тенниса
Ракетка и мячи для большого тенниса
© commons.wikimedia.org by Vladsinger at English Wikipedia is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Спорт и фитнес
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 11:12

Хотите прожить на 10 лет дольше? Учёные назвали самый полезный спорт

Ракеточные виды спорта эффективнее бега и плавания для долголетия

Хотите прожить дольше, но бег и плавание совсем не вдохновляют? Хорошая новость — по данным сразу нескольких крупных исследований, наибольший эффект для продолжительности жизни дают вовсе не они, а совсем другие виды физической активности.

Ракеточные виды спорта — чемпионы по долголетию

Исследование, опубликованное в Mayo Clinic Proceedings, в котором участвовали более 8,5 тыс. жителей Дании, показало:
теннис и бадминтон продлевают жизнь сильнее, чем любые другие виды спорта.

  • Теннис — +9,7 года жизни
  • Бадминтон — +6,2 года
  • Плавание — +3,4 года
  • Бег — +3,2 года

Результаты подтверждает и девятилетнее наблюдение, опубликованное в British Journal of Sports Medicine. Анализ более 80 тысяч человек показал:

  • регулярные занятия ракеточными видами спорта снижают общий риск смертности на 47%
    (для сравнения: плавание — на 28%).

Кроме того, игры с ракеткой:

  • уменьшают риск сердечно-сосудистых заболеваний на 56%,
  • предотвращают инфаркты и инсульты,
  • улучшают работу сердца и лёгких.

Почему теннис полезнее, чем кажется

Ракеточные виды спорта — это не только точность, но и мощная кардио-нагрузка:

  • постоянные изменения направления;
  • короткие рывки;
  • динамичные движения;
  • активная работа почти всех групп мышц.

Со временем такая нагрузка укрепляет сердце, улучшает кровообращение и помогает держать вес под контролем.
Плюс — это игра, а значит, заниматься гораздо интереснее, чем крутить педали или бегать круги.

Если вы давно ищете способ оставаться в форме и при этом не скучать, возможно, стоит попробовать именно ракетку, а не беговую дорожку.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тренер Джонатан Джордан назвал три главных упражнения для защиты позвоночника и укрепления кора сегодня в 6:50

Незаметная ошибка в тренировках, из-за которой спина разрушается годами

Три простых упражнения, разработанные профессором МакГиллом, укрепляют кор и защищают спину лучше любых скручиваний. В чем их секрет?

Читать полностью » Harvard Health: регулярная растяжка бицепсов увеличивает амплитуду движений сегодня в 6:10

Тренировка превращается в риск: простой жест спасает мышцы от травм

Почему растяжка бицепсов важна не меньше самой тренировки? 5 лучших упражнений, которые помогут снизить риск травм и ускорить восстановление.

Читать полностью » Лучшее время для тренировок назвал эксперт по фитнесу Алекс Виада сегодня в 5:50

Утренние тренировки открывают тайну, о которой молчат спортзалы

Что эффективнее — утренние тренировки как у «Скалы» или вечерние занятия после работы? Учёные и тренеры нашли неожиданный ответ.

Читать полностью » Йога-инструктор Бонни Страти перечислила упражнения для укрепления мышц и баланса у пожилых людей сегодня в 5:10

Слабость, падения и боль: чего боятся тысячи людей в собственной ванной

Простые упражнения помогают сохранить баланс и силу, делая привычные движения вроде выхода из ванной лёгкими и безопасными даже в зрелом возрасте.

Читать полностью » Отжимания на кулаках снижают нагрузку на запястья — исследование Journal of Electromyography and Kinesiology сегодня в 4:50

Отжимания, которые делают сильнее там, где обычные бессильны

Отжимания на кулаках кажутся странной альтернативой классике, но исследования показывают: они активируют больше мышц и снижают нагрузку на запястья.

Читать полностью » Тренеры представили три уровня интервальной тренировки со штангой и бегом сегодня в 4:41

Челночные забеги и штанга лицом к себе — секрет нагрузки, которую помнят надолго

Интенсивная тренировка с тремя интервалами проверит выносливость, скорость и силу. Даже новичкам найдётся подходящий вариант нагрузки.

Читать полностью » Дерматолог Энриза Фактор назвала плавание безопасным видом спорта при псориазе сегодня в 4:10

Псориаз и фитнес: где заканчивается польза и начинается опасность

Физическая активность помогает при псориазе, но сама тренировка способна вызвать обострение. Как найти баланс и какие виды спорта подходят лучше всего?

Читать полностью » Эксперты по фитнесу предложили вариант тренировки с планкой, прыжками и приседаниями со штангой сегодня в 3:53

Всего 10 минут — а ноги и корпус трясутся: секрет этой схемы удивил даже спортсменов

10 минут жёсткой нагрузки: планка, прыжки и приседания со штангой. Проверьте, сколько повторений сможете выдержать, сохранив технику до конца.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Секреты опытных садоводов: как правильно определить время сбора урожая
Туризм

Атмосфера восточного рынка: что делает его особенным
Наука и технологии

Наномагнитные частицы блокируют дентинные канальцы — прорыв в лечении зубной боли
Дом

Умный свет без ремонта: как настроить лампочки и ленты за 20 минут
Авто и мото

Belgee готовит к производству кроссовер X80 на базе Geely Galaxy Starship 7
Наука и технологии

Революция в нейробиологии: ученые нашли генетический ключ к интеллекту человека
Красота и здоровье

Психотерапевт Ирина Крашкина: осознанное питание без гаджетов повышает продуктивность на 40%
Еда

Как запечь плов с говядиной в тыкве при 200 градусах
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru