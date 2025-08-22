Хотите прожить на 10 лет дольше? Учёные назвали самый полезный спорт

Хотите прожить дольше, но бег и плавание совсем не вдохновляют? Хорошая новость — по данным сразу нескольких крупных исследований, наибольший эффект для продолжительности жизни дают вовсе не они, а совсем другие виды физической активности.

Ракеточные виды спорта — чемпионы по долголетию

Исследование, опубликованное в Mayo Clinic Proceedings, в котором участвовали более 8,5 тыс. жителей Дании, показало:

теннис и бадминтон продлевают жизнь сильнее, чем любые другие виды спорта.

Теннис — +9,7 года жизни

Бадминтон — +6,2 года

Плавание — +3,4 года

Бег — +3,2 года

Результаты подтверждает и девятилетнее наблюдение, опубликованное в British Journal of Sports Medicine. Анализ более 80 тысяч человек показал:

регулярные занятия ракеточными видами спорта снижают общий риск смертности на 47%

(для сравнения: плавание — на 28%).

Кроме того, игры с ракеткой:

уменьшают риск сердечно-сосудистых заболеваний на 56%,

предотвращают инфаркты и инсульты,

улучшают работу сердца и лёгких.

Почему теннис полезнее, чем кажется

Ракеточные виды спорта — это не только точность, но и мощная кардио-нагрузка:

постоянные изменения направления;

короткие рывки;

динамичные движения;

активная работа почти всех групп мышц.

Со временем такая нагрузка укрепляет сердце, улучшает кровообращение и помогает держать вес под контролем.

Плюс — это игра, а значит, заниматься гораздо интереснее, чем крутить педали или бегать круги.

Если вы давно ищете способ оставаться в форме и при этом не скучать, возможно, стоит попробовать именно ракетку, а не беговую дорожку.