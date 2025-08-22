Хотите прожить на 10 лет дольше? Учёные назвали самый полезный спорт
Хотите прожить дольше, но бег и плавание совсем не вдохновляют? Хорошая новость — по данным сразу нескольких крупных исследований, наибольший эффект для продолжительности жизни дают вовсе не они, а совсем другие виды физической активности.
Ракеточные виды спорта — чемпионы по долголетию
Исследование, опубликованное в Mayo Clinic Proceedings, в котором участвовали более 8,5 тыс. жителей Дании, показало:
теннис и бадминтон продлевают жизнь сильнее, чем любые другие виды спорта.
- Теннис — +9,7 года жизни
- Бадминтон — +6,2 года
- Плавание — +3,4 года
- Бег — +3,2 года
Результаты подтверждает и девятилетнее наблюдение, опубликованное в British Journal of Sports Medicine. Анализ более 80 тысяч человек показал:
- регулярные занятия ракеточными видами спорта снижают общий риск смертности на 47%
(для сравнения: плавание — на 28%).
Кроме того, игры с ракеткой:
- уменьшают риск сердечно-сосудистых заболеваний на 56%,
- предотвращают инфаркты и инсульты,
- улучшают работу сердца и лёгких.
Почему теннис полезнее, чем кажется
Ракеточные виды спорта — это не только точность, но и мощная кардио-нагрузка:
- постоянные изменения направления;
- короткие рывки;
- динамичные движения;
- активная работа почти всех групп мышц.
Со временем такая нагрузка укрепляет сердце, улучшает кровообращение и помогает держать вес под контролем.
Плюс — это игра, а значит, заниматься гораздо интереснее, чем крутить педали или бегать круги.
Если вы давно ищете способ оставаться в форме и при этом не скучать, возможно, стоит попробовать именно ракетку, а не беговую дорожку.
