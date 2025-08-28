Еда, которая превращает спорт в результат: секрет правильного питания для тренировок
Правильное питание играет ключевую роль в эффективности тренировок. Тренер студии фитбоксинга Ольга Липина объяснила, как грамотно выстроить рацион до и после занятий, чтобы худеть, поддерживать форму и чувствовать себя энергично.
До тренировки: энергия без скачков
"До тренировки важно есть продукты с низким гликемическим индексом, потому что они обеспечивают постепенное выделение энергии, а не скачки, которые могут привести к упадку сил", — отмечает эксперт.
Рекомендации:
- есть за 1 час до тренировки;
- выбирать углеводы с низким ГИ: коричневый рис, цельнозерновой хлеб, бобовые;
- добавлять белок для поддержки мышц: белая рыба, творог, яичный белок, тофу, курица или индейка;
- в качестве перекуса подойдёт свекла — она повышает выносливость;
- чашка кофе или чая поможет отсрочить утомляемость.
После тренировки: восстановление и жиросжигание
После интенсивных нагрузок организму важно восполнить энергию и дать материал для восстановления мышц.
Рекомендации:
- основа рациона — белковые продукты;
- небольшая порция продуктов с высоким ГИ (например, не слишком сладкий фрукт) для восполнения гликогена;
- можно выпить стакан молока (если нет непереносимости лактозы) — оно помогает снижать жировую массу и поддерживает восстановление.
Итог
Чтобы тренировки приносили максимальную пользу, питание должно быть разделено на этап подготовки (медленные углеводы + белки) и этап восстановления (белки + быстрые углеводы в малых количествах). Такой подход повышает выносливость, ускоряет восстановление и помогает удерживать вес.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru