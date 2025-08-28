Еда, которая превращает спорт в результат: секрет правильного питания для тренировок

Правильное питание играет ключевую роль в эффективности тренировок. Тренер студии фитбоксинга Ольга Липина объяснила, как грамотно выстроить рацион до и после занятий, чтобы худеть, поддерживать форму и чувствовать себя энергично.

До тренировки: энергия без скачков

"До тренировки важно есть продукты с низким гликемическим индексом, потому что они обеспечивают постепенное выделение энергии, а не скачки, которые могут привести к упадку сил", — отмечает эксперт.

Рекомендации:

есть за 1 час до тренировки;

выбирать углеводы с низким ГИ: коричневый рис, цельнозерновой хлеб, бобовые;

добавлять белок для поддержки мышц: белая рыба, творог, яичный белок, тофу, курица или индейка;

в качестве перекуса подойдёт свекла — она повышает выносливость;

чашка кофе или чая поможет отсрочить утомляемость.

После тренировки: восстановление и жиросжигание

После интенсивных нагрузок организму важно восполнить энергию и дать материал для восстановления мышц.

Рекомендации:

основа рациона — белковые продукты;

небольшая порция продуктов с высоким ГИ (например, не слишком сладкий фрукт) для восполнения гликогена;

можно выпить стакан молока (если нет непереносимости лактозы) — оно помогает снижать жировую массу и поддерживает восстановление.

Итог

Чтобы тренировки приносили максимальную пользу, питание должно быть разделено на этап подготовки (медленные углеводы + белки) и этап восстановления (белки + быстрые углеводы в малых количествах). Такой подход повышает выносливость, ускоряет восстановление и помогает удерживать вес.