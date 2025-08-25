Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Протеиновое мороженое
Протеиновое мороженое
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Еда
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:19

Протеинов больше, чем нужно: как избыток белка вредит печени, почкам и психике

Эксперты: избыток белка перегружает почки и не превращается в мышцы без тренировок

Еще недавно главным врагом диет считались жиры и углеводы. Сахар — под запрет, хлеб — в топку, а молочные продукты — строго обезжиренные. Сегодня же все внимание переключилось на белок, которому приписывают почти магические свойства: от стройности и молодости до психической стабильности. Соцсети пестрят советами, как "добрать суточную норму", а производители наперебой выпускают белковые батончики, каши, пасты и даже протеиновые мороженые. Но так ли всё однозначно?

Что делает белок таким важным?
Белок — один из трёх ключевых макронутриентов (наряду с жирами и углеводами) и действительно незаменим для организма:

  • помогает наращивать и сохранять мышечную массу;
  • поддерживает иммунитет — участвует в выработке лейкоцитов;
  • укрепляет волосы, ногти, кожу, суставы и кости;
  • даёт чувство сытости, что может помочь контролировать вес;
  • участвует в синтезе гормонов и ферментов;
  • влияет на энергетический обмен и пищеварение.

Всё это делает белок важнейшей частью рациона. Но ключевое слово — часть, а не вся суть питания.

Сколько белка нам действительно нужно?
Вокруг белковой нормы царит путаница. В соцсетях называют цифры от 1 до 3 г на каждый килограмм веса. Однако:

  • Официальная базовая рекомендация — 0,8 г/кг массы тела. Этого достаточно, чтобы покрыть потребности здорового человека с малоподвижным образом жизни.
  • 1-1,2 г/кг — подходящая норма для активных людей или тех, кто хочет похудеть без потери мышц.
  • 1,5-2 г/кг — актуально для профессиональных спортсменов и тех, кто регулярно тренируется и находится в фазе набора массы.

Для пожилых людей или страдающих хроническими заболеваниями норма может доходить до 1,2-2 г/кг, согласно исследовательской группе PROT-AGE.

Диетолог Эбби Чан отмечает: 0,8 г — это "минимум для выживания", а не идеал. Но превышение нормы тоже не панацея.

Почему "больше белка" — не всегда лучше?
Мифы о том, что "много белка — это всегда хорошо", активно подогреваются инфлюэнсерами и маркетингом. Но:

  • Белок сам по себе не формирует мышцы. Для роста мышц нужны нагрузки, а не просто куриная грудка и коктейль.
  • Переизбыток белка не запасается про запас — он либо превращается в энергию, либо… в жир.

Избыточный белок может привести к:

  • усталости;
  • запорам;
  • повышенной нагрузке на почки и печень;
  • частому мочеиспусканию.

"Строгие подсчёты и попытки загнать себя в рамки норм питания часто приводят к стрессу, а не к здоровью", — говорит диетолог Вэл Шонберг.

Есть ли дефицит белка на самом деле?
Один из самых популярных тезисов в соцсетях — "вы недоедаете белка, и именно поэтому у вас всё плохо". На деле:

  • В развитых странах люди получают больше белка, чем нужно — часто даже неосознанно.
  • Реальный дефицит чаще встречается у пожилых, веганов с ограниченным рационом или людей с заболеваниями ЖКТ.

Итак: что делать?

Да, белок важен — но в балансе.

  • Старайтесь получать его из разнообразных источников: мясо, рыба, бобовые, яйца, молочные продукты, орехи.
  • Не гонитесь за цифрами — прислушивайтесь к телу и своему образу жизни.
  • И помните: здоровье — это не математика, а гибкая система, где важно учитывать всё: от сна и спорта до настроения.

