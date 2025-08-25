Протеинов больше, чем нужно: как избыток белка вредит печени, почкам и психике

Еще недавно главным врагом диет считались жиры и углеводы. Сахар — под запрет, хлеб — в топку, а молочные продукты — строго обезжиренные. Сегодня же все внимание переключилось на белок, которому приписывают почти магические свойства: от стройности и молодости до психической стабильности. Соцсети пестрят советами, как "добрать суточную норму", а производители наперебой выпускают белковые батончики, каши, пасты и даже протеиновые мороженые. Но так ли всё однозначно?

Что делает белок таким важным?

Белок — один из трёх ключевых макронутриентов (наряду с жирами и углеводами) и действительно незаменим для организма:

помогает наращивать и сохранять мышечную массу;

поддерживает иммунитет — участвует в выработке лейкоцитов;

укрепляет волосы, ногти, кожу, суставы и кости;

даёт чувство сытости, что может помочь контролировать вес;

участвует в синтезе гормонов и ферментов;

влияет на энергетический обмен и пищеварение.

Всё это делает белок важнейшей частью рациона. Но ключевое слово — часть, а не вся суть питания.



Сколько белка нам действительно нужно?

Вокруг белковой нормы царит путаница. В соцсетях называют цифры от 1 до 3 г на каждый килограмм веса. Однако:

Официальная базовая рекомендация — 0,8 г/кг массы тела. Этого достаточно, чтобы покрыть потребности здорового человека с малоподвижным образом жизни.

1-1,2 г/кг — подходящая норма для активных людей или тех, кто хочет похудеть без потери мышц.

1,5-2 г/кг — актуально для профессиональных спортсменов и тех, кто регулярно тренируется и находится в фазе набора массы.

Для пожилых людей или страдающих хроническими заболеваниями норма может доходить до 1,2-2 г/кг, согласно исследовательской группе PROT-AGE.

Диетолог Эбби Чан отмечает: 0,8 г — это "минимум для выживания", а не идеал. Но превышение нормы тоже не панацея.



Почему "больше белка" — не всегда лучше?

Мифы о том, что "много белка — это всегда хорошо", активно подогреваются инфлюэнсерами и маркетингом. Но:

Белок сам по себе не формирует мышцы. Для роста мышц нужны нагрузки, а не просто куриная грудка и коктейль.

Переизбыток белка не запасается про запас — он либо превращается в энергию, либо… в жир.

Избыточный белок может привести к:

усталости;

запорам;

повышенной нагрузке на почки и печень;

частому мочеиспусканию.

"Строгие подсчёты и попытки загнать себя в рамки норм питания часто приводят к стрессу, а не к здоровью", — говорит диетолог Вэл Шонберг.

Есть ли дефицит белка на самом деле?

Один из самых популярных тезисов в соцсетях — "вы недоедаете белка, и именно поэтому у вас всё плохо". На деле:

В развитых странах люди получают больше белка, чем нужно — часто даже неосознанно.

Реальный дефицит чаще встречается у пожилых, веганов с ограниченным рационом или людей с заболеваниями ЖКТ.

Итак: что делать?

Да, белок важен — но в балансе.